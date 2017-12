Halland

Polisen i Västra Götaland hade på annandagens eftermiddag fått in 67 anmälningar om inbrott under julhelgen, 21 av dessa i Halland. Från Laholm hade det anmälts två inbrott, båda på julaftonskvällen. Ett på Brodds väg. Där hade någon tagit sig in och rotat i nattduksbord med okänt resultat. På Bergtallsvägen skrämde sannolikt larmet bort inbrottstjuvarna.