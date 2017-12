Vill ha mer pengar till badplats

Laholm Att rusta upp och tillgänglighetsanpassa badplatsen vid Glänninge sjö kostar mer pengar än vad kultur- och utvecklingsnämnden först hade räknat med. Nu vädjar nämnden till kommunfullmäktige att lätta på börsen.

Kultur- och utvecklingsnämnden vill att kommunen skjuter till 350 000 kronor för en uppfräschning av badet. En konsult har tidigare presenterat ett förslag för nämnden där badet skulle få nya trägångar, en rullstolsramp, en stor träaltan och ett nytt hopptorn.

Men den miljon som kommunfullmäktige har beslutat om att avsatt för projektet räcker inte till.

– Om kommunfullmäktige säger nej, så får vi se vad en miljon räcker till. Då är det något som får stryka på foten, säger Gudrun Pettersson (C), vice ordförande i kultur- och utvecklingsnämnden.

Nämnden hade tre alternativ att välja mellan; att be om mer pengar, att stryka utegymen i Knäred och Våxtorp ur budgeten nästa år eller att ta pengarna från nästa års planerade investeringar. Sista alternativet ansågs inte lämpligt eftersom att nämnden har en investeringsram på två miljoner nästa år, varav en miljon ska täcka en rad olika behov som uppkommit under detta året. Dessutom behöver nämnden pengar för behov som uppstår löpande under nästa år.