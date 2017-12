Ledarredaktionen ägnar sig som vanligt grötmyndigt åt en fiktiv klapputdelning, där vi julbockar av de offentliga personer som vi anser förtjänar en mandelgåva eller en smällkaramell. Nivån på tomtigheterna är som vanligt o(gröt)rimligt låg o

Annie Lööf (C): En kurs i jonglering. Hon lär behöva de kunskaperna när hon måste hålla ihop allianssamarbetet mellan partier med sinsemellan olika politik utan att uppröra sina väljare, som vill se något helt annat än Ulf Kristerssons väljare vill.

Stefan Löfven (S): Ett kontorsrum i LO-borgen vid Norra Bantorget om valet i höst går illa för S och en god flaska rödvin som han är förtjust i att dränka sorgen med om det blir regeringsbyte.

Jonas Sjöstedt (V): Ett Instagramkonto, så han kan skapa en mer personlig relation med väljarna, även om det strider mot V:s kollektivistiska syn på politiken.

Jim­mie Åkesson (SD): En pre­nu­me­ra­tion på Expo, som granskar SD-riks­dags­le­da­möters och andra SD-po­li­ti­kers ra­sis­tiska ut­spel och andra kon­tro­ver­si­ella ut­ta­lan­den, så att Åkesson slipper säga att ”det hade jag in­gen aaaning om” var­je gång av­slö­jan­den om hans par­ti­kam­rater kommer i me­dia.

Gustav Fridolin (MP): Ett träd­gårds­land med grön­kål, som är en nyt­tig­het att äta upp (och sär­skilt po­pu­lär i söd­ra Halland till jul) och som han kan an­vända att hålla upp i de­batterna istäl­let för den svarta kol­bit han an­vände i senaste val­rö­rel­sen och som han se­dan fått åta upp po­li­tiskt många gånger.

Isabella Lövin (MP): En påse salta fiskar som en påminnelse om det positiva inflytande hon hade på EU:s fiskepolitik. Förhoppningsvis en nostalgisk påminnelse om en tid då hon kunde få något gjort kring miljöfrågor och inte var verksam i socialdemokratisk klimatpolitikskugga.

Ebba Busch Thor (KD): Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Busch Thor visade sig vara lite rostig på klassisk litteratur, så varför inte börja med denna fortfarande läsvärda svenska klassiker som från början är skriven som en läsebok för grundskolan.

Jan Björklund (L): En rakhyvel, så han kan ansa skägget som när han lät det växa i somras gav lika liten positiv effekt som den ändrade loggan. Nu när politiken förnyas genom att trycka på repeat kan han pröva att förnya sitt utseende genom att återgå till den slätrakade.

Ulf Kristersson (M): En biljett till David Batras ståuppshow Elefanten i rummet. Kristersson lär ha många utmaningar framför sig under det kommande året. Det är lika bra att han lär sig skratta åt eländet och företrädarens make lär kunna hjälpa till med det.

Margot Wallström (S): En kurs i dubbel bokföring så hon klarar av att redovisa alla utgifter för att värva röster till Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd och kan häva hemligstämplingen av alla dokument.

Magdalena Andersson (S): En synonymordbok så hon kan variera formuleringar om ”ordning och reda”, ”tomma lador” och ”verktygslådan” och därmed få fler att lyssna på budskapet.

Sven-Erik Bucht (S): Jordbruksministern får en distanskurs i engelska B2 för att slippa betala konsulter flera hundra tusen kronor under valåret för att utveckla engelskakunskaperna.

Morgan Johansson (S): Det klassiska spelet Tjuv och polis. Kanske kan han få nya idéer för att effektivisera polisens arbete med att lösa brott.

Ylva Johansson (S): En ny generaldirektör för Arbetsförmedlingen som kan verkställa regeringens propåer om Europas lägsta arbetslöshet.

Alice Bah Kuhnke (MP): Ett isbjörnsfadderskap. Arktisinspirerad nobelklänning i all ära, men isbjörnen behöver all praktisk hjälp den kan få för att överleva.

USA:s pres­i­dent Donald Trump: Mar­cus Aurelius be­trak­tel­ser. Boken be­skriver många av de pro­blem som även en modern ”kej­sa­re” måste tackla, men med en ef­ter­tänk­sam­het och åter­håll­sam­het som Trump gär­na får ta ef­ter, lik­som Aurelius vana att hålla pri­vata re­flek­tioner och var­dag­lig­heter till sin egen pri­vata dag­bok.

Melania Trump: Den kramande kudden Famnig från Ikea och en mobiltelefon med ett förprogrammerat nummer till kvinnojouren i Washington DC. Om hennes beteende mot sin make presidenten på film är någon indikator så kan hon komma att behöva det.

Vladimir Putin: Den tecknade filmen Trolltyg i tomteskogen. Det finns en viss likhet mellan de ryska trollfabrikerna och filmens troll som vill bränna ner skogen de själva bor i bara för att reta tomtarna.

Angela Merkel: En heldag på Spa. Det kan inte vara lätt att vakna upp och inse att man har blivit ledare över den fria världen. Nu när det dessutom går lite knackigt efter det senaste valet kan Merkel behöva lite egentid.

Teresa May: en singel med låten ”you can’t make old friends, med Dolly Parton och Kenny Rogers. Storbritannien verkar ha glömt just att man inte kan skaffa nya gamla vänner när de röstade för Brexit.

Kim Jong-un: det nya Women of Nasa legosetet. Om han får en rymdleksak så kanske han kan låta de riktiga och betydligt farligare raketerna stå kvar på marken.

Nicolas Maduro: Romanen Svält av Knut Hamsun, så han ska bli påmind om att folket måste kunna äta innan de kan arbeta och skapa välstånd i det utarmade Venezuela.

Robert Mugabe: Ett par filtofflor, en pipa och en korsordstidning, så Zimbabwes forna diktator trivs med pensionärslivet och inte frestas att försöka göra comeback i politiken.

Harvey Weinstein: Dvd-box med serien Orange Is the New Black. Baserad på Piper Kermans historia om hur hon hamnade i fängelse tio år efter hon begått ett brott som hon trodde hade glömts bort är serien en bra förberedelse för en vistelse på ett ställe som Weinstein förhoppningsvis kommer att få personlig erfarenhet av längre fram.

Roy Moore som förlorade senatorsvalet i Alabama: en box med Woody Allen-filmer. Även om de båda herrarna bara har en förkärlek för riktigt unga flickor gemensamt, så lär Moore kunna känna igen sig en hel del i Allens filmer.

Lars Ohly (V): I stället för att få en julklapp får Ohly ge pengar till en kvinnojour för att kompensera för att han betett sig sexuellt gränslöst mot kvinnor i sin närhet som varit i beroendeställning till honom.

Mona Sahlin (S): Boken ”Från fruktad skattefogde till omtyckt servicemyndighet”, om Skatteverkets verksamhet. Det har ju inte varit så häftigt för Mona Sahlin att betala skatt det senaste året.

Anders Borg (M): En magnumbutelj Champis. Efter sommarens övningar är det nog klokast att hålla sig till kungen av läskedrycker

Leif Östling, före detta ordförande för Svenskt Näringsliv: Boken ”365 sätt att slösa med dina skattepengar” av förre slöseriombudsmannen Martin Borgs, så han kan få reda på vad man egentligen får för sina skattepengar.

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö: dvd-box med tv-serien The Wire. Hon lär kunna relatera till dess stressade borgmästare Andreas Carcettis kamp för att få Baltimore att uppfattas som något annat än ett kriminellt belastat bakvatten och möjligen också till hans misslyckande.

Dan Eliasson: En studieresa till New York, som sedan 1990 minskat brottsligheten med 80,7 procent genom att bland annat ställa högre krav på cheferna, som tvingas avgå om inte målen nås.

An­ställda i Eu­ro­pa­par­la­men­tet: ett par box­hands­kar. Tid­skriften Politicos tips­låda om sex­u­ella tra­kas­se­rier fick tu­sen­tals tips re­dan första dygnet på grova över­grepp och tra­kas­se­rier från både ar­bets­gi­va­rna eu­ro­pa­par­la­men­ta­ri­ker­na och andra an­ställda. Det är up­pen­bar­li­gen dags att börja träna själv­för­svar, efter­som få i Eu­ro­pas hu­vud­stad verkar veta hur man upp­för sig på ar­bets­platsen.

”Kul­tur­pro­filen”: En mjölkchokladmedalj i blå­gult band. Det lär vara så nära han kommer den typen av ut­mär­kel­ser fram­över och det är väl högst vad han är värd.

Sara Danius: Boken ”Omgiven av idioter”. Även om läran om personlighetstyper är ovetenskaplig, kan det vara en inspiration inför arbetet med att styra upp arbetet i Svenska Akademien och de många starka viljor som finns där.

Martin Timell: Vitssamlingen ”Har du hört den förut?” Timell gillar fräckisar och har själv samlat vitsar i en bok. Eftersom historierna om Timells beteende på arbetsplatsen har berättats i många år så har rätt många ”hört den förut.”

Tomtarna

Martina Jarminder

Yngve Sunesson