Lagkapten som visar vägen

Laholm Linnea Nilsson är årets spelare på damsidan i Laholms kommun. Hon får utmärkelsen för sina insatser i Laholms FK, som slutade på fjärde plats i den nya regionala division 2-serien i år.

– Det känns fantastiskt kul. Det var väldigt oväntat, säger Nilsson.

Linnea Nilsson gjorde elva mål i division 2 under säsongen. Med de målen blev hon tillsammans med Maja Ljungberg lagets bästa målskytt. Linnea är en snabb spelare med fint tillslag (med båda fötterna). Nilsson prisas dock inte bara för sina insatser med boll utan även för det goda ledarskap hon visat som nybliven lagkapten inför säsongen.

– Otroligt roligt! Det är inte alltid lätt att vara kapten. Ibland tycker man att man har nog med sig själv och vill rannsaka den egna insatsen först och främst. Men det gäller att stå över det och fortsätta att pusha och stötta sina lagkamrater i med och framförallt motgång.

– Det är en ära att vara lagkapten. Att vara länken mellan spelarna och ledarna. Men jobbet är oftast ganska enkelt eftersom att det finns många ledartyper i laget och vi hjälps åt, fortsätter Nilsson.

Själv tycker Nilsson att säsongen varit okej för egen del.

– Jag hade velat göra lite fler mål. Elva är inte dåligt men hade jag gjort mellan 15 och 20 hade jag varit helt nöjd. Spelmässigt har det varit helt okej.

– Vi hade en ny tränare inför säsongen och det tog lite tid för oss att komma in i det. Våren och sommaren var sådär. Vi kom igång på hösten och på slutet gick det väldigt bra.

Linnea är anfallare men hon kan även spela på yttermittfältet.

– Jag har alltid varit anfallare men sedan jag kom upp i damlaget har jag fått spela en del ytter. Jag tycker ändå att det är roligast att spela längst fram.

– Man kan bli lite isolerad på kanten och bara springa i tomma intet. Men har man ett spel där man ska använda kanterna och det kommer ut mycket bollar är det också kul.

– Att slå ett riktigt fint inlägg som det blir mål på är en lika härlig känsla som att göra mål själv.

LFK hade en väldigt fin höst. Efter förlusten mot seriesegrande Kullabygden i augusti förlorades inte en match på hela hösten.

– Vi hade det lite tuffare under våren och sommaren med måltorka och lite sämre träningsnärvaro. På hösten fick vi ihop laget på ett riktigt bra sätt. Alla bidrog. Det fungerade skitbra.

Hade ni kunnat sluta högre upp än fyra?

– Vi hade absolut kunnat sluta högre upp i tabellen. Till viss del var det målskyttet som inte klickade i alla matcher men vi släppte också in för mycket billiga mål och tappade mycket onödiga poäng under våren.

Linnea började spela fotboll i LFK när hon var sex år gammal.

– Mamma började inte intressera sig för fotboll förrän jag började spela. Pappa har spelat en hel del. Sedan har vi fotbollen i släkten. Pappas kusin Wayne Fogelberg var duktig på sin tid, säger Nilsson.

Redan som 13-åring gjorde hon debut i andralaget med damerna.

– Jag var väl i den åldern. Peter Ljungberg ringde. Matchen hade redan börjat men de hade inga avbytare så jag packade snabbt ihop mina grejer. Jag fick hoppa in och spela på topp med Michaela Sandberg.

Linnea har varit LFK troget under hela sin karriär. Men hon har gästspelat i Ängelholms FF.

– Jag kände ett par spelare i Ängelholm. Vi mötte dem med vårt flicklag och det gick väldigt bra för mig i den matchen. Christian Järdler tränade Ängelholm då. Mina kompisar ringde upp mig och frågade om jag ville följa med dem till Gothia, och det tackade man ju inte nej till, säger Nilsson och skrattar.

Några planer på att testa högre upp?

– Det är klart att det hade varit kul att göra det någon gång. Sedan om det blir ettan eller hur högt man kan sikta är svårt att säga.

Linnea ser fram emot nästa säsong. LFK har förstärkts av Isabell Axeldal och Malin Schibli.

– Det är två duktiga spelare och bra tjejer. Det känns kul att de har kommit in. Det blir nyttig konkurrens för oss att få in två spelare från högre nivå. Nu måste alla höja sig och träna på.

LFK har också fått in en ny tränare i Stefan Johansson.

– Det känns väldigt bra med Stefan. Han är tydlig och vet vad han vill. Han är väldigt engagerad. Så det är bara positivt.

För Linnea blir försäsongen avhuggen då hon ska ut och resa i början på januari.

– Jag och Maja (Ljungberg) ska till Thailand. Tanken är att vara borta i två månader. Men vi får se. Det känns lite sådär. Man får lite dåligt samvete gentemot lagkamraterna när man tänker på det.

Då blir det systrarna Axeldal (Isabell och Ida) på topp i vår?

– Haha, ja det kan det ju bli ändå. Men både jag och Maja kan spela på andra positioner också. Jag hoppas att det finns plats för oss också någonstans, säger Linnea och skrattar.

Vem hade du valt om du fått dela ut den här utmärkelsen?

– Julia (Olsson) har varit jätteduktig på mitten. Hon är väldigt mogen i sitt spel trots sin unga ålder. Sedan Maja (Ljungberg) så klart. Hon ser jag som min största konkurrent. Men vi kompletterar också varandra bra på planen.