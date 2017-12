Jonatans 23 mål avgjorde

Laholm Jonatan Eriksson gjorde hela 23 mål för Laholms FK under säsongen och vann med det skytteligan i division 3. Ett givet val som årets spelare på herrsidan.

– Det känns förstås bra och väldigt kul att få den här utmärkelsen. Jag har inte funderat på det och blev lite chockad. Det finns många duktiga spelare i den här kommunen, säger Eriksson.

Trots att LFK åkte ur division 2 ifjol gjorde Jonatan tolv mål.

– Det är väldigt svårt att jämföra säsonger. Framförallt när vi spelade i olika divisioner. Vi blev ju toksist ifjol. Jag tycker ändå att jag har blivit bättre och bättre för varje år, säger den djupledsstarke och målfarlige anfallaren.

Laholm gjorde en bra säsong och slutade fyra i serien.

– Det är inget att hymla om att vi ville varit med ännu högre upp i tabellen. Jag hade gärna sett att vi studsat tillbaka till tvåan direkt. Jag är nöjd med min egen insats men som lag hade vi högre förhoppningar.

Varför missade ni toppen?

– Vi gjorde några riktigt dåliga matcher. Det hade vi inte råd med eftersom att de andra topplagen bara körde på. Dessutom förlorade vi de riktigt jämna matcherna. Det var små marginaler.

Jonatan började spela fotboll redan som fyraåring, i BK Walldia.

– Helt ologiskt eftersom att jag är från Laholm men det var den enda klubben som tog in så unga spelare. Jag var kvar i Walldia ganska länge. Till jag var tio, elva kanske. Sedan började jag spela i LFK.

Det blev dock aldrig något senior, eller ens juniorspel i Laholm, då. Eriksson var en talangfull golfare och satsade helt på den sporten från det att han fyllde 15.

– Jag gick på Aspero och satsade ganska hårt på golfen i två år. Jag var inte bland de bättre i Sverige i min ålder. Men i Halland stod jag mig bra och jag var nere på 2,5 i handikapp.

Han tröttnade dock på att stå och nöta slag och puttar i sin ensamhet.

– Att stå och träna själv i fyra, fem timmar var inte min grej. Jag saknade tillhörigheten, att vara med i ett lag.

Några skolkompisar fick med honom till Trönninge IF.

– Jag hade inga planer på att börja spela fotboll. Men jag ville göra något och hängde med och lattjade lite.

Jonatan fick spela yttermittfältare (som han för övrigt i princip alltid gjort tidigare också) och fick Ulf-Göran Bengtssons ögon på sig. Säsongen därpå blev det efter Bengtssons locktoner spel i Knäreds IK.

– Jättekonstigt egentligen. Jag kände inte någon där men åkte och tränade och tyckte att det var kul. Ibland gör man märkliga val, men jag hade väl en bra magkänsla.

Bengtsson skolade om Eriksson till anfallare och succén var ett faktum. Nästan 30 mål i division 6 gjorde att LFK och Peter Åberg hörde av sig.

– Laholm kändes ju som hemma men det var ändå division 3 och jag lattjade bara fortfarande. Jag var inte särskilt seriös.

– Jag visste att jag inte skulle vara förstavalet om jag gick över och hade nog aldrig gjort det om inte Rasmus Lundgren tjatat på mig. Vi blev bra kompisar på Aspero, och det är hans förtjänst att jag hamnade i LFK.

Under våren 2015 blev det spel i Laholms B-lag och några inhopp i A-laget. Till hösten slog han in sig in i A-laget och LFK vann division 3.

– Det var helt sjukt egentligen. Jag fick en bra start i Laholm. Sedan blev det ju tuffare i tvåan. Men jag tror ändå att det året var nyttigt för oss. Vi lärde oss väldigt mycket.

Efter de tolv målen i tvåan blev det en testmatch med Falkenbergs FF:s U21-lag och även Vinberg hörde av sig.

– Men jag trivdes skitbra i Laholm, jag känner alla i laget och tyckte att det var kul att spela. Jag var inställd på en säsong till i LFK.

Med de 23 målen i år känner han sig dock redo för ett nytt äventyr. Tvååkers IF i division 1 blir nästa destination.

– Mattias Lindström (tränaren i Tvååker) var väldigt tydlig med att han ville ha mig. Det kändes bra direkt i Tvååker. Det är lite likt Laholm. Det är familjärt.

– Det som skiljer är tempot. Men man anpassar sig ganska fort. Det gjorde jag i Trönninge, Knäred och Laholm. Och det gör jag förhoppningsvis i Tvååker också.

– Efter tre säsonger i LFK så kände jag att om jag får chansen nu så måste jag ta den. Jag kan inte vänta längre och det känns rätt, säger 23-åringen.

LFK-bekantingen Perparim Beqaj har lämnat Tvååker för spel i Varberg.

– Men jag blev klar innan det och var ingen ersättare för honom. Vi har inte varit så många anfallare på träningarna. De letar nog efter någon till.

Är du redo för spel i ettan?

– Det tror jag absolut. Annars hade jag aldrig tagit det här klivet. Får jag bara vara hel och frisk under försäsongen så. Jag brukar alltid snubbla in någon boll och sedan rullar det på, säger Jonatan och skrattar.

Vem hade du utsett till årets spelare om du fått välja?

– Svårt! Jag har inte sett så mycket av de andra lagen. I LFK hade många kunnat få priset. Alfred (Karlsson) är alltid bra men han fick det ifjol så jag säger nog Lundgren (Rasmus). Han är alltid stabil och trygg i målet, avslutar Eriksson.