EngeLaholm årets förening

laholm Varje år utser Laholms kommun årets förening och 2017 går priset till korpenföreningen EngeLaholm.

En stor del i succén är klubbens starke man och arrangemangsansvarige Peter Johnsson. När LT-sporten får tag på 51-åringen är det en stolt och glad man.

– Det känns ju väldigt bra så klart. Korpen i Laholm har haft en fantastisk utveckling, säger Peter Johnsson.

Från att ha varit nära att gå under helt 2013 till att bli årets förening 2017, det är en utveckling som heter duga.

– 2013 såg det rätt mörkt ut, men då gick vi ihop med Ängelholm och startade upp lite nya verksamheter, bland annat drop-in i fotboll och innebandy.

Varför tror du att ni fick priset i år?

– Vi jobbar ju väldigt brett och har folk i föreningen från 15 år gamla till 75. Vi jobbar aktivt för att alla ska kunna vara med.

– Vi tar ingen hänsyn till om man är bra eller dålig på sin sport eller om man är kille eller tjej. Vår förening är för alla, säger Johnsson med stolthet i rösten.

Carl-Fredrik Stefansson, föreningskonsult på Laholms kommun, berättar mer om varför priset till årets förening 2017 gick till EngeLaholm.

– Nämnden har lagt märke till att föreningen under en längre tid har haft en väldigt bred verksamhet. Man har lockat till sig en stor målgrupp där det handlar om att människor ska kunna röra på sig under hela sitt liv, säger han och fortsätter.

– Det är ju själva korpens grundidé. Under året har de legat i och öppnat upp för grupper som till exempel de som har det tufft ekonomiskt. Trots det har de kunnat vara med då EngeLaholm har haft subventionerade priser på medlemskap. De har också en gratisverksamhet för barn från 10–15 år som heter korpen kids.

Priset innebär, förutom äran, 10.000 kronor till föreningen.

– Vi från Laholms kommun vill visa uppskattning till de ideella krafterna i föreningen.

Även om det så klart är flera ideella krafter som styr EngeLaholm är det tveksamt om någon lägger ner lika mycket tid och energi som Peter Johnsson.

– Det är jag som håller i det, men vi är många som jobbar hårt för klubbens skull. När jag började jobbade jag 50 procent, efter det blev det 75 procent och nu är det nog uppe i 150 procent, skrattar han.

– Jag åker iväg på konferenser för att se hur andra föreningar jobbar. Man kan alltid bli bättre och hitta nya sätt att jobba. Har man samarbeten med allt och alla blir verksamheten extremt bra.

Hur orkar du lägga ner all tid och energi på det här?

– Jag är ju idrottsmänniska och inte alls en person som tycker om att sitta hemma. Jag vill träffa folk och ha det sociala. Det är det roligaste som finns, säger han.

Själv spelar 51-åringen badminton, innebandy och även padel.

– Jag trodde att karriären var över, men nu hoppar jag in där det behövs. Jag trodde aldrig att jag skulle spela padel, men man blommar tydligen upp igen efter 50, skrattar han.

– Många tror att de är gamla över 30, men det handlar bara om att komma in i verksamheten. Det är ett dilemma att folk sitter hemma och kollar i telefonen istället för att vara med i en social verksamhet och få röra på sig.

Nu siktar Peter Johnsson på att starta upp gåfotboll i föreningen.

– Vi jobbar på att få igång det, i så fall blir vi först i Sverige med det. Jag kan inte spela vanlig fotboll men jag är jättesugen på att testa det och att få träffa gamla klubbkompisar igen på ett socialt plan.

Men nu är det snart jul och då är det lite lugnare för de flesta människor. Men inte för Peter Johnsson.

– Vila är inte min grej. Det blir inget juluppehåll, nu kör vi igång padelserien igen. Det ska bli hur kul som helst, avslutar Peter Johnsson.