Wyke sista pusselbiten

Veinge Genevad/Veinge IF fick in ett sent nyförvärv i Zett Wyke, som under måndagen bestämde sig för att lämna Laholms FK för spel i division 4.

Med Wyke är GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson nöjd med truppen.

– Han var den sista pusselbiten som saknades. Nu känns vi komplett. Vi för diskussioner med något namn till men det blir en ren bonus om det tillkommer fler, säger Gustafsson.

Bujar Mazreku har provtränat med GIF/VIF och testade även med i träningsmatchen mot Laholms FK (förlust 4-0 för GIF/VIF).

Storebror Besart Mazreku har inte tid med en satsning i division 4 och lägger skorna (tillfälligt?) på hyllan. Skogaby BK tros ligga nära till hands för den erfarne anfallaren om suget kommer tillbaka när det blir grönt.

GIF/VIF tappar också allrounde Simon Andersson, som går tillbaka till Knäred.

På plussidan finns förutom Wyke även etablerade namn som Malte Croon och Lucas Alsbjer. Bästa nyförvärvet har man i försvararen Samuel Markow från Kornhult/Hishult. Markow har meriter från division 4-spel med Markaryds IF.

– Jag är väldigt nöjd med truppen. Vi har fått in spelare som konkurrerar men som samtidigt kommer att utvecklas och växa med uppgiften, säger Gustafsson.

Linus Wikander har skrivits över från Laholms FK. Han har tillhört GIF/VIF som pojklagsspelare.

– Han har egentligen slutat och satsar på det militära. Kommer han hem och är med på någon spelarfest och gör någon B-lagsmatch så är det en bonus, avslutar Kim Gustafsson.