Enigt ja till ”höghusbygget”

LAHOLM Politikerna i miljö- och byggnadsnämnden är överens. Grannprotesterna ändrar inget. Det ska bli två nya sexvåningshus vid Klarabäck.

Från början var Laholmshems planer ett hus på sex våningar och ett på åtta på den gamla fabrikstomten på Toffelgatan vid Klarabäck. Protesterna kom direkt. Omgivningen består av hus som bara är en eller två våningar.

Planärendet påbörjades redan i februari 2014. Kommunledningen ville att Laholmshem skull bygga större hus med hyreslägenheter i området, som ligger en kilometer från centrum och mot stora grönområden vid Lagan.

Ett drygt år senare hade miljö- och byggnadsnämnden ett första förslag framme som skickades ut på samråd. Myndigheterna sade ja och grannarna nej. Då handlade det om ett hus på åtta våningar och ett på sex. Sammanlagt skulle det ge runt 60 lägenheter.

I våras var det en ny politisk prövning. Nu gav miljö- och byggnadsnämnden tydligare besked. Det borde inte bli högre än sex våningar, och de båda husen skulle dras så långt som möjligt åt sydväst för att skugga mindre över granntomterna.

När det nu var dags för ännu en prövning in hade detaljplaneförslaget ändrats så att det fanns en ny boendeparkering norr om Klarabäcksgatan. Det fanns en trafikutredning, skrivningar om farligt gods på Lagavägen och kompletteringar när det gäller dagvattenhantering. När det gällde utredningen om hur de nya husen skuggar var dock inte politikerna nöjda.

– Där verkar något vara fel. Det måste fram bättre redovisning, innan planen skickas på granskning, säger miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C).

Ingen i nämnden hade några invändningar.

Detaljplanen är viktig för att få fram nya bostäder inne i Laholm, och det är vad kommunledningen prioriterar.

Planförslaget skickas ut på granskning under nyåret för att sedan kunna antas under våren. Eftersom så många grannar klagat och inte så mycket har ändrats blir det troligen överklagande. Därför kan ingen säga något om när detaljplanen vinner laga kraft, och ett bygge kan komma igång.