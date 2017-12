Föräldraråd kräver möte

Laholm Föräldrarna på Parkskolan har nu tröttnat rejält på den konfliktfyllda situation som en längre tid rått för deras barn, och på senare tid eskalerat. Nu kräver de besked i ett möte med ansvariga om vilka akuta åtgärder som planeras.

Brevet är underskrivet av åtta medlemmar av skolan Föräldraråd och inleds: ”Vi är oroliga för våra barn. Ska barn behöva skadas allvarligt för att det ska till en förändring på Parkskolan?”

Sedan går de in på de konkreta bristerna: ” Det har under lång tid skett många incidenter mellan elever med stryptag, misshandel, kränkningar både mot elever och mot lärare, slagsmål, panikångestattacker hos elever, ogiltig frånvaro på grund av oro. I ett akut läge under de senaste veckorna har föräldrar fått agera rastvakter, fått lämna samt hämta sina barn i klassrummet för att överhuvudtaget få dem till skolan.”

De kräver att kommunen redovisar vilka ”akuta och långsiktiga åtgärder som vidtas för att få ordning på problemen, i form av bland annat: ”trakasserier, mobbning, hot, otrygghet, brist på studiero, psykisk ohälsa hos elever samt den stora oron hos familjer på Parkskolan. En följd av detta blir även bristande måluppfyllelse inom samtliga ämnen.”

Före vårterminens start vill föräldrarådet ha ett möte med kommunens styrande samt Parkskolans kontaktpolitiker, rektor och verksamhetschef, där de får svar på vilka omedelbara åtgärder som är planerade. Därefter förväntar de sig en månatlig uppföljning med åtgärdsplan för de långsiktiga åtgärderna.

Kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M) är en av mottagarna av föräldrarådets skrivelse. Hon säger till LT:

– Jag vet att det har varit oroligt på Parkskolan en längre tid. På måndag ska jag få en uppdatering om vad som har gjorts och är planerat. Därefter kommer jag att kontakta föräldrarna för att se när vi kan få till stånd ett möte. Det kan nog bli knepigt att samla ihop folk före jul, men ambitionen finns där.