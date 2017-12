Far och son Jonsson från Halmstad är de första svenskar som korsat mållinjen i Antarctic Ice Marathon.Foto: Privat

KÖLDLOPP. Visst är det häftigt: 67-årige röntgenläkaren Håkan Jonsson springer maratonlopp världen över, i stekande hetta och isande kyla. Nu har han sprungit på Sydpolen och som förste svensk lyckats ta sig in i en exklusiv klubb, vars medlemmar fullbordat maror på samtliga sju kontinenter.

Med sitt vita långa hår väcker han uppmärksamhet där han kommer löpande; fler än en har kallat honom hippie. Men Håkan Jonsson säger att han låtit håret växa just för att sticka ut lite grann, för att kunna väcka mer uppmärksamhet kring den egentliga anledningen till allt detta rännande: i samband med varje mer eller mindre spektakulärt långlopp samlar han in pengar till – och riktar strålkastaren mot – Svenska kyrkans kampanj mot barnadödlighet ”Låt fler få fylla fem”. En del av loppen, bland annat det senaste, har han sprungit tillsammans med sin son Andreas Jonsson, som också är engagerad i insamlingen.

Fram till i år hade Håkan Jonsson sprungit maror i Sverige, Kina, Tanzania, Australien, Argentina, Frankrike, USA, Italien, Sydafrika och Jordanien. I år var det dags för den stora prövningen; inte nog med att han skulle löpa under extrema förhållanden på en svåråtkomlig kontinent – det skulle ske exakt ett år efter att han genomgått en prostatacanceroperation. I över två år hade han längtat efter att få ställa sig på startlinjen.

– Det var känslosamt att äntligen få komma iväg, säger Håkan Jonsson.

I förberedelserna ingick att prova utrustningen i liknande förhållanden, eller i alla fall i sträng kyla. Det gjorde far och son Jonsson på hemmaplan i Wohlins fryshus, ett tilltag som bland annat tv rapporterade om. Andningsmaskerna fungerade perfekt, men de spikförsedda kängorna fick senare bytas mot trailskor med gummidobbar. Av strumpor och vantar bar de dubbla lager och för att skydda ansiktet en balaklava, det vill säga täckande väpnarluva, samt goggles. Håkan Jonsson hade också värmekuddar i skorna och vantarna.

– Man var tvungen att följa en speciell dresscode. Det var ett väldigt fokus på handskar, skor och glasögon. Arrangörerna kollade oss så att vi var rätt klädda innan vi flög från Punta Arenas i Chile till Union Glacier Camp på Sydpolen, säger Håkan Jonsson.

När planet landade på den blå isen på Antarktis fylldes han av en mäktig känsla:

– Det var blå himmel, vita vidder, obruten horisont och ljust dygnet runt. Allt detta hade upptagit min tankeverksamhet i både sovande och vaket tillstånd under så lång tid – och så plötsligt var jag där!

54 ”mer eller mindre galna människor”, som Håkan Jonsson uttrycker det, ställde upp i Antarctic Ice Marathon; flera andra hade olika projekt de samlade in pengar till. En tjej från San Diego sponsrade barnhem i Mexiko och en annan amerikansk tjej hjälpte föräldralösa barn i USA, berättar han.

På själva tävlingsdagen var det 20 grader kallt, men kylan var inte värsta fienden – det var blåsten. Vindarna var så hårda att det var osäkert om loppet skulle kunna hållas överhuvudtaget, men efter att bland annat ha ändrat bansträckningen beslöt arrangörerna att ändå ge klartecken för start. Snöskotrar följde deltagarna och man var tvungen att vinka till förarna när de körde fram för att visa att allt var ok, annars blev man stoppad.

– Det var jobbigt, det var pissejobbigt, även om det var rent ut sagt fantastiskt när man tänkte på var man var någonstans, säger Håkan Jonsson.

– Jag har aldrig varit så illa förberedd inför ett lopp, eftersom jag hindrats i min löpträning av en muskelbristning som inte läkt. Och Andreas fick kramp i början av andra varvet, så vi gick mycket.

Kölden tog ett obarmhärtigt grepp om dem och de tvingades stanna och värma sig en halvtimme i ett rasttält innan de gav sig ut på de resterande två varven.

– Sista varvet var jobbigast. Det var upptrampat och svårt att ta sig fram men när vi till slut kunde korsa mållinjen som första svenskar någonsin, och veckla ut svenska flaggan och vår flagga med ”Fight Child Mortality”, var vi oerhört nöjda, säger Håkan Jonsson.

Väl hemkommen har han hunnit göra ett flertal intervjuer i olika medier och närmast på programmet står nya samtal med Svenska kyrkans internationella avdelning. Nästa maratonutmaning blir på 3600 meters höjd i Ladakh på tibetanska högplatån i norra Indien.

– Planer måste man alltid ha. Att springa på Världens Tak blir häftigt, och jag måste nog förbereda mig genom att ta något annat höghöjdslopp innan dess, säger Håkan Jonsson.

– Och ännu senare blir det The Grand Finale: att springa maraton på Nordpolen. Då får man en Grand slam. Det är sånt som triggar mig!

Namn: Håkan Jonsson

Ålder: 67 år

Bor: Kärleken, Halmstad

Familj: Hustrun Bitte, barnen Anna, 34, Andreas, 31, och Malin, 27, samt fyra barnbarn

Yrke: Röntgenläkare

Fritidsintresse: Löpning

Engagemang: I Svenska kyrkans kampanj för att bekämpa barnadödlighet ”Låt fler få fylla fem”; samlar i samband med sina maratonlopp in pengar till Philani, ett projekt i en sydafrikansk kåkstad (mammor som hjälper andra mammor att få sina barn att växa upp med hälsan i behåll), vilket LT tidigare skrivit om

Aktuell: Blev nyligen som förste svensk medlem i den exklusiva ”7 Continents Club”, vars drygt 200 medlemmar har sprungit maratonlopp på samtliga sju kontinenter.

Blogg: www.maraton-sydpolen.blogspot.se