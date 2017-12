Små skillnader i volleyderbyt

Claes Brandmåhr hoppade in tillfälligt och coachade B-laget i byaderbyt. De unga B-lagspelarna gjorde en bra match och lyckades störa kollegorna i A-laget. Foto: Rickard Gustafsson

Våxtorp Orts- och klubbderbyt i volleybollens söderetta slutade med en planenlig seger för Vindrarp A.

Men B-laget spelade överraskande bra och höll seten vid liv längre än förväntat trots att man spelade med tonåringar med ringa division 1-rutin.

– De gjorde nog en av sina bättre matcher, säger A-lagets Anton Pålsson.

Vindrarp A mot Vindrarp B ska i tio matcher av tio sluta med seger för A-laget.

Men i idrott kan allt hända och under onsdagskvällens batalj i Våxtorps-hallen bjöd B-laget upp till överraskande hårt motstånd.

Matchen slutade förvisso 3-0 men bakom setsiffrorna 25-19, 25-18 och 25-16 fanns det både glädjeämnen och anledning till viss oro för Vindrarp som klubb.

Det stora glädjeämnet är att klubben har en stor bredd. Men samtidigt var skillnaderna lagen emellan lite för små och avsaknaden av spets, framförallt i A-laget, lite oroväckande med tanke på ambitionen att vara ett topplag.

Anton Pålsson som tillhör A-laget berättar att det delvis har med inställningen att göra.

– I en sån här match är det lätt att ta ut segern i förskott. Det blir lite svårt att komma upp i normal standard när man är säker på vinst från start. Men samtidigt, de spelade bra och de gjorde nog en av sina bättre matcher.

I alla tre seten följdes lagen åt poängmässigt ungefär halvvägs in i setet. Därefter satte A-laget in en högre växel och drog ifrån mot setseger. A-laget var aldrig poängmässigt hotat och mest nerv var det i andra set där lagen följdes åt till 17-17.

– B-laget spelade bra och pressade oss i många lägen. De stod upp mer än vad jag trodde och de spelade på topp, säger A-coachen Christoffer Bertilsson.

Bertilsson erkände utan omsvep att A-laget bjöd på för många poäng.

– Jag är nöjd med 80 procent. Vi slarvar bort och gör inte riktigt jobbet för att stänga ner seten tidigare, säger han.

Han berättar att bristen på intensitet varit ett återkommande fenomen när Vindrarp A under hösten mött lite sämre lag längre ner i tabellen.

– Det infinner sig en viss bekvämlighet och när det är jämnt blir det nervöst. Vi måste träna på att hålla upp intensiteten och driva på under en hel match, säger Bertilsson.

Som helhet ger han A-laget betyget ”godkänt”.

– Vi löser det tillsammans som lag, men det är ingen som sticker ut, säger Bertilsson som hellre lyfter fram killar i ”motståndarlaget”.

– Petter Gustavsson som varit med på bänken och gjort inhopp i A-laget gör en väldigt bra match. Vi känner till honom väl så klart och han får många dubbelblock mot sig. Svårt, men han gör många bra saker och han kommer att vara med mot Lund i nästa match, berättar Bertilsson.

Plus i B-laget får också en trio tonåringar: Alexander Golgesson 18, Theodor Ritter, 16 och Linus Björk, 14.

Claes Brandmåhr, tillfällig B-lagscoach, var nöjd med sitt unga lags mogna uppträdande mot i grunden överlägset motstånd.

– Blockspelet fungerade bra. Linus Nilsson och Theodor Ritter gör det jättebra och det är därför det blir förhållandevis jämnt. Sen försvarsmässigt är Jonas Svantesson lysande. För mig är han matchens klart bäste spelare. Anfallsmässigt har vi dock inte tyngden för att kunna störa på allvar.

Brandmåhr såg dock precis samma sak som alla andra som bevistade matchen.

– A-laget gör alldeles för många misstag. Vi gör bra grejer men de gör fem, sex horribla grejer i varje set och det vet de nog själva också.

Anton Pålsson höll med.

– Vi gav de 5-6 bollar för mycket i varje set. Det ska skilja mer mellan A och B.

För tredjeplacerade Vindrarp A väntar nu svår bortamatch mot femman Lund på lördag. B-laget får bekänna färg ordentligt när serieledande RIG Falköping kommer på besök till Våxtorpshallen, även det på lördag.