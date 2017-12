Lägger av när han ligger på topp

Vallberga Gert-Arne Åkerbergs tävlingskarriär började långt efter att man normalt sett lagt av.

1979, som 48-åring, segrade han i Laholms-loppet. 38 år senare rundade han av karriären som den började – med seger.

– Jag ser mig som en bergsbestigare. När man nått toppen kommer man inte längre. Jag vill inte neråt och då känner jag att det är dags att lägga av – på topp.

I förra veckan fyllde Gert-Arne Åkerberg 86 år gammal. Fast egentligen är adjektivet ”gammal” så opassande som det kan bli i det här fallet.

När Vallbergas löparlegend beskriver sig själv uttrycker han sig i termer som ”strålande form” och ”jag skulle kunna springa tills jag är över 90”.

– Matchvikten 57 kilo har jag hållit sen 1979. Jag har en otrolig kropp och har aldrig varit skadad. Det har jag efter min mor som var smal och senig, säger Gert-Arne och skrattar.

Men nu är beslutet om tävlingspension fattat och när LT bjuds in till villan i Vallberga är det dags att göra bokslut för en framgångsrik löparkarriär som pågått under fem årtionden.

Hur började då den långa karriären för den sedan många år tillbaka pensionerade mejeriarbetaren från Vallberga?

– Efter Laholmsloppet 1979 kom Börje Mattisson i Laholms IF fram och frågade om jag inte ville börja tävla för föreningen. På den vägen är det och Börje har hjälpt och betytt mycket för mig, säger Gert-Arne.

Helt obekant med löpningen var han dock inte under första halvan av sitt liv.

– Jag var gymnastikledare i 21 år och jag har alltid sprungit, ja så länge jag kan komma ihåg, säger löparesset som också vill lyfta fram LT:s tidigare sportchef, Tommy Paulison.

LT:s och Paulisons bevakning genom åren har varit uteslutande sporrande för Åkerberg.

– Tommy Paulison är en mycket fin man och när jag fick LT-klockan 2001 blev jag så otroligt lycklig. Det är det pris jag värdesätter mest under min karriär och är för mig mer värt än alla guld jag har tagit, berättar Gert-Arne.

Men många guld har det blivit. Silver och brons också för den delen.

20 SM-guld, 12 SM-silver och 4 SM-brons plus en uppsjö av priser från lopp utan SM-status.

Den seger han skattar allra högst under sin långa karriär är vinsten i Lidingöloppet 2011 i M80-klassen.

– Det är den allra roligaste och det var också då jag fick revansch på min störste konkurrent, säger Gert-Arne.

Konkurrenten var den ett år äldre Erland Sandqvist från Östersund. Två år tidigare, 2009, hade han snuvat LIF-löparen, på segern i M70-klassen.

– Vi sprang ihop under loppet och med 300 meter kvar ryckte jag. Men det var lite för tidigt och han kom ikapp mig och vi skar mållinjen exakt samtidigt. Det fanns ingen målkamera men han dömdes ändå som segrare, berättar Gert-Arne.

Loppet 2011 blev en kopia av 2009 års lopp – Åkerberg vs Sandqvist.

– Då bestämde jag mig för att avvakta. Med 100 kvar försökte han att rycka. Jag svarade direkt och när jag satte in stöten hade han inte en chans, minns Gert-Arne och ler brett.

Viktorian i det anrika loppet har fått en särskild plats i det Åkerbergska hemmet i Vallberga. På en dörr sitter LT-s löpsedel som förevigade Gert-Arne Åkerberg som Lidingölopps-vinnare.

Under åren har det blivit 1 guld, 4 silver och 1 brons i Lidingöloppet.

Banlöpning, terränglöpning och maraton har alla varit Åkerbergs melodi.

Totalt har han genomfört 49 maratonlopp och det har blivit fem segrar bland annat i Köpenhamn.

Men det bästa maratonminnet är från 1996 då Gert-Arne sprang i New York.

– Det var helt magiskt, en dröm som gick i uppfyllelse. Man sprang förbi Frihetsgudinnan och World Trade Center och in i fattiga kvarter där man gjorde high-five med svarta barn och ungdomar. En helt otrolig upplevelse.

2017 blev Gert-Arnes sista år på löparbanan och också ett av de mest framgångsrika med storslam i veteran-SM i banlöpning.

– På inomhus-SM i Borås vann jag 60, 400 och 800 meter. På 60 meter sa de att jag inte skulle ha en chans men värste konkurrenten bröt efter 30 meter efter att dragit baksidan av låret.

Under sommaren var det dags för utomhus-SM i Karlskrona. Även där blev det guld – 400, 800 och 1500 meter.

När Gert-Arne nu drar sig tillbaka efter 38 år på tävlingsarenorna är den självklara frågan vad det är som drivit honom under så många år?

– Jag älskar friidrott över allt annat på jorden. Jag tittar på all friidrott på tv och när det är stora mästerskap blir jag så löpsugen att jag knappt kan bärga mig till sändningen är slut, säger han och skrattar.

Vad kommer du att sakna mest?

– Det har varit en så himla fin kamratskap. Alla jag tävlat mot i veteranklasserna har varit så trevliga och jag har fått många vänner genom löpningen, så den sociala biten är det jag kommer sakna mest.

Har du ångrat att du inte började tävla tidigare?

– Många gånger. Jag tror att jag hade kunnat bli bra och jag hade älskat att tävla i Finnkampen.

Bara för att tävlingsskorna nu hängs in i garderoben för alltid betyder det inte att han lägger av.

– Jag kommer fortsätta att träna. Det kommer att bli pass inne på Sparbanksvallen i Laholm. Det är så kul att träna samtidigt med ungdomarna i LIF. Det är så härliga ungdomar.

Även Vallbergaborna kommer att få beskåda 86-åringens fortsatta träningsiver.

– När jag nu tackar alla måste jag också lyfta fram Jonas ”Jonte” Nilsson och Peter Walldén. De skapade en slinga åt mig runt Wallevi och närliggande grönområden vilket gett mig fina träningsmöjligheter. Det ska de ha ett stort tack för.