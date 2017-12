Slut på dårskapen

Sverige har förlorat kompetent, kvalificerad arbetskraft i onödan under många års tid. Högutbildade experter som bjudits in till Sverige av företag som behövde specialistkompetens kunde bli utslängda för en struntsak, eller en administrativ miss.

Efter två vägledande domar kan de onödiga utvisningarna förhoppningsvis upphöra. Migrationsverket har under de senare åren detaljgranskat arbetsvillkoren för arbetskraftsinvandrare, med tyngdpunkt på ”detalj”, eftersom det ofta varit just små missar som avgjort. Det har kunnat röra sig om enstaka kronor, eller en enda arbetsdag för att man ska tvingas lämna Sverige.

Migrationsverket ska i fortsättningen göra en helhetsbedömning av hur anställningsvillkoren har sett ut under perioden, istället för att leta efter småfel under varje månad separat, under anställningen.

Detta innebär en ljusning för Sveriges problem med matchning på arbetsmarknaden. Vi har inte så mycket problem med arbetslöshet som med just matchning: det finns inte personal med rätt kompetens till många tjänster. Nu kan företag som inte kan hitta kompetens på hemmaplan erbjuda arbete åt utländska experter utan att de behöver oroa sig för att bli utkastade om de kommer hit.

Problemet med utvisningar handlar så klart inte bara om spetskompetens inom IT eller ingenjörskonst: ibland är det en vanlig pizzabagare som råkat i kläm, som Danyar Mohammed i Jokkmokk, som den aktuella och förhoppningsvis vägledande domen handlar om. Skötsamma individer blir på det här sättet inte längre prisgivna åt enskilda arbetsgivares godtycke eller slarv, utan kan känna sig trygga så länge verksamheten i sin helhet är enligt reglerna.

Migrationsverket menar att det är för tidigt att avgöra exakt vad domen innebär. Men om helheten och inte smådetaljerna ska vara vägledande borde detta innebära att små misstag från en arbetsgivares sida inte längre ska innebära utvisning, vilket vore mycket välkommet.