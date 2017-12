Känner sig lurad av Stadsnät

Mellbystrand Anne Gunnarsson i norra Mellbystrand känner sig lurad på tretusen kronor av Svenska stadsnät.

Som en av alla ägare till fastigheter med namnet Åmot fick hon inte vara med när Svenska stadsnät gick ut med sitt första erbjudande till Mellbystrand. Företaget sorterade bort alla Åmotsfastigheter ur den packe adresser som kommunen försett dem med, eftersom de inte trodde dessa tillhörde Mellbystrand. Detta skrev LT om i oktober 2015.

Misstaget ledde till att de som inte kom med förrän i andra rundan fick ett sämre erbjudande på bredbandsanslutningen. Istället för 16 900 kronor får de hosta upp 19 900.

Anne Gunnarsson tyckte omedelbart att detta var alldeles uppåt väggarna och ringde Svenska Stadsnät. Hon säger till LT att hon då fick då ett muntligt löfte om att få fiberanslutningen för det förmånligare priset.

Detta löfte verkar nu inte vara mycket värt. Stadsnät har sagt henne att det skriftliga avtalet (som det står 19 900 på) smäller högre än det muntliga.

Hon har haft svårt att nå ansvariga på Svenska Stadsnät både mejl och telefon, så Anne Gunnarsson fann ingen annan råd än att vända sig till kommunens IT-chef Ove Bengtsson.

– Kommunen har egentligen inget med detta att göra. Men jag sade till henne att bestrida fakturan om hon inte är nöjd.

Det gjorde Anne Gunnarsson och hon säger att många i hennes grannskap ska göra det samma.

– 3000 kronor är mycket pengar, inte minst nu inför jul. Visst skulle jag kunna betala 19 900 men jag ska inte betala för att de gjorde fel, säger hon.

Anne Gunnarsson har även en fastighet i Skummeslövsstrand, vars fiberanslutning hon fick för det lägre priset (liksom alla andra söder om Strandhotellet).

– Bor man i samma by ska man ha samma pris.

Hon tycker det hela är smått absurt:

– De glömde bort oss, de gjorde fel, och då ska vi betala för det.

Mats Devert är vd på Svenska Stadsnät. Han har inte inblick i detta specifika ärende men har bett medarbetare titta på det och ska själv sätta sig in i saken senast fredag.

– Principiellt är det så att vi delar in orter i olika områden som kan få olika priser beroende på bland annat byggförhållandena och antalet hushåll som ansluter sig. Priserna kan också variera över tid, säger han.