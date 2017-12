IBK Puma tog 1:1-platsen

Kungsbacka IBK Pumas damer spelar precis som förra säsongen även den här gången i division 1:1 efter årsskiftet. Klara 8-1 mot Varla/Sandö gjorde att man inte behövde titta jättemycket på den parallella matchen mellan Halmstad och Bua.

– Det känns väldigt bra. Det blir tuffare matcher och bättre utveckling nu när vi hamnade i 1:1:an, säger Pumas tränare Andreas Brag.

Puma var piskat att besegra Varla/Sandö för att ha chans på en plats topp-fyra i serien och spel i division 1:1 i vår.

Samtidigt skulle Halmstad helst besegra Bua. Om inte skulle det bli målskillnadsaffär och där låg Bua bättre till än Puma inför den avslutande omgången.

Puma gjorde sitt i matchen mot bottenlaget Varla/Sandö i Kungsbacka. Pumorna hade 4-0 in till den första periodpausen efter mål av Eva Berg, Michaela Sandberg och Ulrika Göstasson (x2).

– Vi gör det helt okej i första perioden men vi borde gjort något mål till, säger Brag,

I den andra perioden slappnade gästerna från Våxtorp av för mycket och hemmalaget tilläts reducera till 1-4. Michaela Sandberg gjorde 5-1 efter 15:32.

– Vi har en jättedipp över i princip hela andra perioden. Det mesta fallerar och vi gör ingenting av det vi pratat om inför matchen, säger Brag.

Inför tredje började Puma om och gick tillbaka till grunderna. Eva Berg utökade till 6-1 via sitt andra mål i matchen.

– Eftersom att Bua ledde mot Halmstad öste vi på lite mer framåt sista sju minuterna. Det kändes väldigt bra när vi gjorde sjuan och framförallt åttan, säger Brag.

Michaela Sandberg gjorde sitt tredje mål i matchen fram till 7-1 innan Alicia Nilsson fastställe slutresultatet 8-1 i minut 17 in i den avslutande akten.

– Just då hade Bua 6-5 på Halmstad men det hade inte räckt för dem. De hade behövt vinna med två mål för att ta platsen före oss, säger Brag.

Strax efter kvitterade dessutom Halmstad mot Bua och saken var biff för ett jublande Puma.

– Det var glada miner efteråt. Det blir bättre och tuffare matcher i 1:1:an och laget kan utvecklas på ett annat sätt i den serien. Det har varit målet hela tiden.

– Samtidigt kommer det att bli svåra matcher. Varje match blir en utmaning och det gäller att ta sig an en uppgift i taget, säger Brag.

Övriga lag i 1:1:an är serieledande Falkenberg, tvåan Warberg och tredjeplacerade Onsala. Falkenberg är storfavorit.

– Men Onsala slog dem ikväll så de är inte omöjliga. Samtidigt vittnar det om kvaliteten på övriga lag. Vår målsättning måste vara att utvecklas så mycket som möjligt som lag, avslutar Andreas Brag.

Just laginsatsen var avgörande i den klara segern mot Varla/Sandö, som endast har Tvååker bakom sig i tabellen.

Mål Puma: Michaela Sandberg 3, Eva Berg 2, Ulrika Göstasson 2, Alicia Nilsson