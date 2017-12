Gammal skylt lurades

LAHOLM En snackis i kvarteret. Det är vad en ny p-vakt satte igång när han under helgen lappade bilar på en gammal parkering bakom polisstationen.

Mellan det gamla industriområdet och villakvarteren vid Löparegränd låg en hockeyrink. Idag skvallrar bara en ovanligt plan yta i terrängen att något funnits här. Det igenväxta området fungerar som hundrastplats och lekområde för barn i området, en kombination som inte är problemfri.

Ytterligare några saker skvallrar om att marken har använts till annat. Längs den asfalterade gatan finns en grusad yta. Den har så länge folk i området minns fungerat som parkeringsplats. Bilarna kommer av vägen och hindrar ingen.

Att det verkligen varit så skvallrade en gammal parkeringsskylt om. En skylt som varit dold av björksly.

Antagligen var skylten också dold för den av kommunen inhyrde parkeringsvakten som gjorde en runda i stan under lördagen. Ett par av villaägarna fick böteslappar på sina fordon. Lillebil Hansson hade ett släp stående vid sidan om vägen. Hon fick en bot på 300.

Det finns inget parkeringsförbud, men fordonen stod i vad parkeringsvakten klassade som terräng. Det är förbjudet att köra i terräng och parkera på allmän plats inom tätbebyggt i område klassat ”terräng”.

Att det brukar stå fordon här och kommunen själv tidigare vid evenemang hänvisat bilister dit spelar ingen roll. På senare tid har det också blivit vanligt att kommunanställda eller andra som jobbar kring Siloetten där polisstationen finns ställer sina bilar vid Löparegränd. Det är ont om parkeringsplatser.

Kommunen försökte också tidigare anvisa husbilsägare dit för att de inte skulle stå på Gröningen, men någon ställplats var inte grannarna intresserade av.

– Det har fungerat bra. Bilar och släpvagnar som ställts här stör varken oss eller trafik, säger Lillebil Hansson, som raskt hörde av sig till kommunen om den som hon anser felaktiga parkeringsboten för släpkärran.

Under tisdagen skickade kommunens trafikingenjör Annica Pålsson ut personal för att ta ned den gamla parkeringsskylten. Eftersom parkeringsböterna är registrerade går det inte bara att riva lapparna och strunta i att betala. Den som fått en bot ska skicka pengar, och sedan överklaga hos polisen i Malmö.

– Det kanske känns lite krångligt men så är det. Bevakningsbolaget är registrerat i Malmö, och det kan finns en poäng i att vår lokala polis inte ska bedöma sådant för grannar och vänner, säger Annica Pålsson.

Hon vill inte helt släppa diskussionen om att fordonet stått felaktigt eftersom de varit vid sidan om gatan, och att den grusade remsan kan klassas som förbjuden terräng. Däremot gör den gamla parkeringsskylten att det knappast går att kräva böter.

– Så här kan det bli när gamla och nya bestämmelser krockar, och trafikregler inte stämmer med plan- och bygglagen, säger Annika Pålsson, som inte haft någon liknande diskussion på flera år.

– Vi gjorde en stor upprensning med gamla skyltar och annat som inte stämde när alla lokala föreskrifter skulle in i den digitala riksdatabasen 2010, säger hon.

Just i det här fallet blir det extra märkligt eftersom kommunen försöker få ”terrängen” klassad som parkeringsplats i ett nytt bygglov. Marken behövs för bilar under tiden det stora parkeringshuset vid gamla stationen byggs.

Skylten som sågades ned under tisdagseftermiddagen lär inte återanvändas. Den var för gammal, för blek och bevisligen svår att tolka även för en parkeringsvakt.