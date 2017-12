Skolsatsning på nyanlända unga

Laholm Med start redan till våren och under hela nästa år kommer Laholms kommun göra en riktad satsning med extra insatser för att nyanlända ungdomar ska få behörighet till gymnasieskola.

I förhållande till andra kommuner i samma storlek har Laholms kommun tagit emot ett större antal nyanlända sedan 2015.

Då handlade insatserna om att få in eleverna i skolan samt ge dem språkstöd. Men med ett främmande språk blir det svårt att läsa in hela grundskolan och vara i samma nivå.

– Då gällde det att i första hand att lösa det praktiska med att få in nyanlända i skolorna och lära dem svenska men nu satsar vi på en ny riktning inom ämneskunskapen, berättar Monica Williamsson, enhetschef för flerspråkighet och integration.

Hon fortsätter:

– De satsningar som var viktiga tidigare behöver hela tiden omprövas så att satsningarna matchar dagens behov hos eleverna.

– Nu tänker vi om och lägger mer fokus på kunskapsstöd inom ämnena, även om vi också har språkstöd i samma utsträckning som tidigare, menar hon

Därför har barn- och ungdomsnämnden, BUN, valt att stötta de nyanlända genom att införa extra insatser och ge ökat kunskapsstöd för de berörda på de tre högstadieskolorna i Laholms kommun så att de nyanlända ska bli behöriga till gymnasieskolan.

Behovet på högstadieskolorna ser olika ut. Därför har rektorerna själva på de tre skolorna i Laholms kommun inventerat vad man är mest i behov av för att uppnå behörighet för eleverna i de olika ämnena, säger Monica Williamsson och fortsätter:

– För dem är det förståeligt att det tar längre tid att förstå innehållet i ämnena. Att till exempel förstå innebörden av kommun, riksdag och demokrati.

På Veingeskolan, som har flest nyanlända, samt Lagaholmsskolan ska man anställa flera resurspedagoger i ämnena matematik, engelska, naturorienterande och samhällsvetenskapliga ämnen.

På Våxtorpsskolan ska man förstärka lärarlaget med ytterligare en pedagog i svenska som andraspråk.

Dessutom kommer man att anställa en pedagog i matematik och en i naturorienterande ämnen centralt på enheten flerspråkighet och integration.

– Vår tanke är att fler ska bli behöriga till gymnasieskolan. Men för dem som inte riktigt når målet är tanken att korta tiden för deras del på det individuella programmet så att eleverna snabbare kommer in på gymnasieskolans nationella program, säger Monica Williamsson och fortsätter:

– Vi vill genom detta ge mer hopp till ungdomarna.

För kommunen och BUN är det en ständig kamp att få fler behöriga elever till gymnasiet. En satsning som blivit möjlig genom statsbidrag.

– Det finns många sätt och det här är en pusselbit för att få fler behöriga till gymnasiet. Så vi gör så gott vi kan, berättar hon.

Satsningen inleds redan på vårterminen nästa år och kommer pågå under hela 2018.

– Men det är viktigt att poängtera att även om vi lägger punktinsatser på nyanlända så kommer satsningen indirekt alla till del, när man har fler pedagoger i klassrummen ger det ork och mer energi till de ordinarie pedagogerna för att hjälpa andra elever som också är i behov av stöd, betonar och avslutar Monica Williamsson.