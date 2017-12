Polisen gör extra kontroller under luciavecka

Laholm Under Luciaveckan genomför polisen extra trafikkontroller över hela landet. I Laholm gjorde polisen nykterhetskontroller vid gamla Shellmacken under tisdagsmorgonen.

– Vi försöker göra kontroller vid varje arbetspass, säger Mattias Zetterström, Laholmspolisen.

Mellan den 11 och den 17 december pågår trafikveckan över hela landet. Polisen genomför extra nykterhetskontroller för att minska antalet påverkade förare på vägen.

I Laholm gjorde polisen en nykterhetskontroll på LP Hansons väg och utanför Systembolaget på Östertullsgatan. Resultatet var gott. Polisen har varken någon rattfylla eller drograttfylla att rapportera om efter morgonens insats. Däremot stoppades två bilar med körförbud.

– Vi gör hastighets- och nykterhetskontroller nästan varje dag, men vi har inte dygnstäckning i Laholm och vi är runt på olika platser i kommunen, säger Mattias Zetterström, på Laholmspolisen.

På flera håll i landet upplever människor att polisen syns allt mindre i trafiken. Men polisen i Laholms kommun försöker göra trafikkontroller flera gånger i veckan.

– Vi är ute flera gånger i veckan, men det beror på vad vi hinner med. Ibland står vi på ett ställe i 20 minuter och ibland blir det längre, säger Mattias, som berättar att det idag är vanligare att polisen stoppar personer misstänkta för drograttfylla än rattfylla.

Förra året anmäldes 45 fall av drograttfylla och 18 fall av rattfylla i Laholms kommun.

När det gäller hastighetskontroller får polisen i Laholm ofta in tips från allmänheten på platser där det går för fort på vägarna. Polisen har bland annat fått in uppgifter om att det körs fort på LP Hanssons väg i Laholm.

– Det kommer även in tips om att det körs för fort genom många av småbyarna ofta vid skolor. Vi betar av tipsen efter hand, säger Mattias.

Under vecka 50 pågår trafikveckan, vilket innebär att polisen har extra fokus på alkohol och droger. Insatsveckan är gemensam för hela Europa och på flera håll i landet kontrollerar polisen nykterheten på vägarna.