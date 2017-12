Oväntat besök i trädgård Biljakt: Polisjakt i Veinge slutade med smäll

Veinge Strax före två på natten small det utanför Kent Wernerssons villa i Veinge. En biljakt slutade i hans trappa.

En stund tidigare hade polisen försök stoppa en BMV i utkanten av Veinge. Istället för att stanna drog föraren i den stora BMW:n iväg och in i samhället. En polisbil hängde på. Färden gick längs Växthusgatan, men där den upphör i en T-korsning med Nebogatan klarade inte föraren svängen, utan körde rakt fram in på den breda garageuppfarten.

– Tomten är ju sådan att infarten nästan blir en förlängning av Växthusgatan. Det är enkelt att förklara vägen hit, men har aldrig tidigare hänt att någon brakat in så här, berättar villaägaren Kent Wernersson, som fick ett bryskt uppvaknande av smällen och massor av blåljus.

Den efterföljande polisbilen hade begärt förstärkning, och till räddningstjänsten gick larm om trafikolycka. De ryckte därför ut med tre brandbilar.

Föraren i den tillknycklade BMW:n satt där han satt inklämd av både krockkuddar och att bilen stod med dörren mot en trädgårdsmur, och resterna av en stensatt entrétrappa.

Polisen fick snabbt ut både föraren och en passagerare. Båda togs in till polisstationen, misstänkta för narkotikabrott. Föraren är dessutom misstänkt för vårdslöshet i trafik.

Ingen av de båda i bilen blev skadad av smällen i trädgården.

Den sönderslagna bilen hade läckt lite olja, som räddningstjänsten tog hand om. De hjälpte också villaägaren genom att vinscha ut den krockade bilen från infarten, och istället placera fordonet på gatan.

– Det är inte så kul att vakna med en krockad bil precis utanför ytterdörren. Det tog lite tid att dra ut bilen. Annars blev det en liten insats för vår del, säger räddningsledaren Andreas Randevik.

Den stora samlingen med polis och räddningstjänst väckte undran hos grannarna i villaområdet. I slutet av augusti blev det stora rubriker kring i skottlossning på en gata alldeles intill. Det visade sig senare bara handla om luftvapen.