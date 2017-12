Fas ett avslutad

Några knäckfrågor mellan Storbritannien och EU är lösta, som slutnotan för Brexit och vilken typ av gräns det ska finnas mot Irland. EU-medborgare ska ha kvar samma rättigheter, men det är oklart om exodus från Storbritannien avbryts oavsett. Många lär uppleva att risken för att det ändras i framtiden.

De väljare som ville tjäna pengar på att gå ur EU lär inte glädjas över notan på runt 400 miljoner, som man i nuläget tror att det kommer att landa på. Särskilt med tanke på att de uppgifter om hur mycket pengar som skulle kunna gå till det nationella hälsovårdssystemet NHS om man gick ur EU inte stämmer.

May kände förmodligen pressen att komma tillbaka med ett resultat och kunde också göra det. Men munterheten i Storbritannien är lite missriktad: de återstående förhandlingarna kommer att bli betydligt svårare och många nya tvister kommer att uppstå under det kommande året. Det har redan gått ett och ett halvt år sedan Brexitomröstningen.

Den obekväma alliansen med Democratic unionist party och Ulster har varit en av snubbeltrådarna för regeringen May. Efter torsdagsnattens förhandlingar ska parterna ha enats om att det inte blir någon ”hård gräns” mellan Storbritannien och resten av Irland. Vad det innebär för hur till exempel handel regleras mellan EU-landet Irland och övriga Storbritannien är dock oklart: partnerna lär ha olika åsikter.

Övergången blir enligt avtalet inte rolig för Storbritannien. De kommer under den fasen att vara beslutsmässigt skadskjutna och måste fortfarande acceptera alla lagar och regler som stiftas i EU men själva vara utan inflytande. Det är inte omöjligt att EU tar initiativet till lagändringar och regelverk som skaver för Storbritannien under den perioden. Att det skulle bli en obekväm omställning var givet och att det inte skulle bli till Storbritanniens fördel var också givet. Skönmålandet av oberoende från EU tryckte så klart inte på det och de lär få svara på många obekväma frågor.