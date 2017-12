Bragdinsats när Sverige slog Norge

Sveriges handbolls damer jublar efter vinsten i fredagens match i grupp B mellan Norge och Sverige i EgeTrans Arena i Bietingheim-Bissingen under handbolls-VM i Tyskland. Foto: Christine Olsson/TT

Handboll De svenska handbollstjejerna stod för en riktig bragdinsats och slog överraskande guldfavoriten Norge i VM-gruppspelet i Tyskland med 31-28.

Det betyder också att Sverige vann gruppen och får möta Slovenien i åttondeslfinal.

– Jag är bara så oerhört stolt just nu över tjejerna, att vi trodde på det fullt ut. Jag är bara helt tom i huvudet just nu, sa en känslosam förbundskapten, säger Henrik Signell till Kanal 5 efter matchen.

Han hade onekligen anledning att vara stolt, både över laget som slog Norge för första gången på sju år i mästerskapssammanhang och med sin egen coachning.

Det svenska laget var bra med från början till slut. En ledning med 9-8 vändes till underläge med två mål i halvtid. Men de blågula tjejerna kom tillbaka och var ikapp snabbt när den andra halvleken började.

Sedan böljade det resultatmässigt fram och tillbaka. Som mest låg Sverige under med fyra bollar, men så klev Hanna Blomstrand in i bilden med modiga satsningar framåt och några viktiga mål och så var Sverige ikapp igen.

Mot slutet av matchen stängde det svenska försvaret, anfört av en mycket taggad Anna Lagerqvist, igen mer eller mindre helt med god hjälp av sin målvakt (Bundsen) och kunde befästa en till slut säker seger under de sista fem minuterna.

– Vi bestämde oss för att tro på det och ge allt och under matchen fick vi en härligt god känsla. I den första halvleken var vi lite glesa i försvaret, men det rättade vi till sedan och framåt var vi bra hela matchen, summerade Lugifostrade Lagerqvist som fick massvis av beröm efter den bragdartade segern.

Bella Gulldén som hade skarpladdat skytte hela matchen fyllde i:

– Vi hade inget att förlora och bara körde på. I anfallsspelet gjorde vi extremt mycket mål och dessutom sprang vi hem bra och fick stopp på dem i andrafas.

Segern mot Norge gav inte bara gruppseger utan även stärkt självförtroende för det svenska laget som efter en tveksam start på VM, mot Polen, har radat upp segrar och avslutat gruppspelet på bästa möjliga sätt, en överraskning som säkert kommer att ge eko bland de övriga lagen i mästerskapen.

– Det här kan förstås betyda mycket rent mentalt, nu vet vi att vi är bra om vi bara vill och när vi verkligen vill vara det, resonerade Henrik Signell.

Anna Lagerqvist påpekade emellertid det självklara:

– Vi är absolut inte nöjda ännu, utan nu gäller det att ladda om inför nästa match!