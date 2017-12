Melvin hävdade sig väl i konkurrensen

Lilla Tjärby Laholms FK:s Melvin Sjöland är hemma från landslagssamlingen på Bosön.

– Det var skitkul! Verkligen en upplevelse. Jag lärde mig väldigt mycket, säger Sjöland.

Den avslutande samlingen för P02-landslaget under 2017 hölls under förra veckan. Måndag till torsdag drillades 60 spelare från Sveriges alla hörn av förbundskapten och tränare.

Två av spelarna var från Laholms kommun – LFK:s Melvin Sjöland och IS Halmias Hampus Gegö från Skummeslöv (se sidoartikel).

– Vi blev indelade i två olika grupper och sedan i elvor. Det var lite nervöst inför samlingen men det släppte snabbt. Jag och Hampus åkte upp tillsammans och det var skönt att ha någon att snacka med, säger Sjöland, som under säsongen varit nyckelspelare i LFK:s U17-lag i division 1.

Han har även gjort inhopp och en start i A-laget i division 3.

– På en sådan här samling är ju alla spelare riktigt bra. Den tekniska nivån är hög och det är bra tempo. Men det är ju inte bättre än en träning med LFK:s A-lag.

Sjöland klarade sig bra i konkurrensen.

– Jag tycker att jag stod mig bra mot de andra. Rent fysiskt fanns det ju vissa monster men det fanns spelare som var mindre än mig också.

– Jag lever på min teknik och på min rörlighet. Det gäller att komma in i det och göra sin grej även här. Då funkar det bra, säger 15-åringen.

Nästa samling är i april. Då tas lika många spelare ut. Sedan smalnas det av inför matchsamlingarna kommande sommar. 60-mannatruppen ska ner till en 20-mannatrupp som kommer att kvala till EM.

– Det är ju jättesvårt att säga vilka chanser man har att komma med i en sådan trupp. Det beror ju helt på hur man presterar i vår. Men jag hoppas att jag kommer med i apriltruppen.

– Man vet ju inte om det fanns några riktigt, riktigt bra spelare på min position i den andra gruppen. Men i min grupp klarade jag mig bra, fortsätter Sjöland, som kan spela på alla offensiva positioner.

Han blir kvar i LFK under nästa säsong. Åtminstone till att börja med.

– Jag har tränat med HBK:s U17-lag och ska göra någon träning med U19 också. Men jag stannar kvar i LFK fram till sommaren. Sedan får vi se.

– Kvaliteten och tempot är bra i LFK, minst lika bra som inne i HBK. Dessutom känns det som att vi har något bra på gång i LFK, säger Sjöland.

Jonatan Eriksson har lämnat för Tvååkers IF och Felix Albrektsson har gått tillbaka till sin moderklubb BK Astrio.

– Det är klart att försvinner någon så öppnas det ju upp en plats för någon annan. Men jag tycker att det är synd att de har försvunnit. Det är två riktigt duktiga spelare som man gärna har i sitt lag.

Melvin lämnade sin moderklubb Lilla Tjärby IK för LFK som elvaåring. Det återstår att se när nästa kliv kommer.

– Jag ska göra så bra ifrån mig som möjligt. Sedan får vi se hur långt det räcker. Jag ser redan fram emot nästa säsong, avslutar Melvin Sjöland.