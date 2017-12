Gegö spelade sitt eget spel

Skummeslöv En av Laholms kommun lite mer okända fotbollstalanger är IS Halmias Hampus Gegö. Yttermittfältaren från Skummeslövsstrand var på samma landslagsläger som LFK:s Melvin Sjöland förra veckan.

– Det var en extremt rolig upplevelse. Jag lärde mig oerhört mycket. Att få ta sig vidare i sin fotboll på det här sättet känns väldigt kul, säger Gegö.

Moderklubben är Skottorps IF och han är fostrad i Hasslöv/Skottorp. Förra vintern valde han dock att lämna för IS Halmia.

Ett lite ovanligt val där många andra i samma sits kanske i första hand valt LFK eller Halmstads BK.

– Jag trivdes väldigt bra i mitt lag i Hasslöv/Skottorp och kunde säkert stannat. Men jag kände att jag kommit upp i den åldern där jag ville ha en lite större utmaning.

– Jag kände några i Halmia sedan tidigare. De tyckte att jag skulle komma och testa och jag kände väl mer eller mindre att det klickade med en gång, säger Gegö.

Under säsongen har han spelat i Halmias U16-lag. Men han har även gjort matcher för klubbens akademilag i division 5. Under hösten gjorde Gegö två inhopp i A-laget i division 2. Då hade han inte fyllt 15 år.

– Det var en nyttig erfarenhet för mig inför samlingen. Det var ungefär samma anspänning inför första inhoppet i A-laget som inför landslagssamlingen.

– Det var lite svårt i början. Att spela division 2-fotboll är något helt annat än att spela ungdomsfotboll. Men när jag kom in i det och kunde göra min grej gick det bra.

– Det var mycket att ta in på landslagssamlingen men när jag anpassat mig och spelade min fotboll så gick det bra även där, säger Gegö som är en snabb och stark yttermittfältare.

– Alla som är på en sådan här samling vill ju visa sig – alla vill ju någon gång kunna leva på sin fotboll.

Vad sades till er spelare angående framtiden?

– De sa till oss att fortsätta kämpa och göra det så bra som vi gjort hittills. Alla har ju gjort det bra för att komma hit. Så nu gäller det bara att köra på.

Hampus blir kvar i Halmia under 2018.

– Jag har inga andra planer. Jag trivs bra och kommer att köra på i U17, som det blir nästa säsong. Sedan är det upp till tränarna om jag ska spela i något annat lag. Jag har gjort en del träningar med A-laget, avslutar Hampus Gegö.