GIF/VIF mot LTIK i DM:s gruppspel

Laholm DM-lottningen är gjord. Det blir två derbyn i gruppspelet. Genevad/Veinge IF får möta samarbetsklubben (VGLT) Lilla Tjärby IK. Laholms FK Akademi och Skottorps IF stöter på varandra igen. Två riktiga prestigemöten.

– Det kvittar att vi ligger högre upp än LTIK nu. Det är ett derby och de kommer att vara hungriga, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

Skottorp och LFK Akademi får svårt att avancera från grupp 12. De har division 3-laget Snöstorp Nyhem i sin grupp. Kanske är det skrälläge mot division 4-gänget Skrea IF?

Men det kommer självklart bli tufft för de två nyblivna division 6-lagen att gå vidare. Å andra sidan får man tre bra matcher.

GIF/VIF blir favorit i grupp 14 där utöver LTIK även Slöinge GoIF och Unnaryds GoIF lottats in.

– Vi får väl ta på oss favoritskapet sett till vilken serie vi tillhör nu, säger Gustafsson, som inte tackat nej till en kanon i gruppen.

– Det är klart att det hade varit kul att få Halmia till exempel. Vi hade ju Tvååker för ett par år sedan. Å andra sidan ger en sådan match inte så mycket, utöver att det är en väldigt rolig grej.

– Jag tycker att gruppen ser helt okej ut. Vi har bokat in tuffare motstånd också. Jag vet inget om Unnaryd och Slöinge. Det är för länge sedan vi mötte dem.

Gustafsson ser fram emot matchen mot grannklubben LTIK.

– Lilla Tjärby är på g nu och kommer säkert att gå bra. Det brukar inte spela någon roll vilken serie vi eller dem spelar i. Det är derby och det lär bli mycket kamp. Det finns mycket kompisar i lagen och det blir per automatik mycket prestige.

– LTIK kommer att vara hungriga när de möter oss. Det ska bli väldigt roligt. En positiv överraskning som gav DM lite mer spänst, säger Gustafsson.

Ulf Wernersson, ny tränare i LTIK är också positiv.

– Det ska bli riktigt trevligt att möta Genevad/Veinge. Det blir en verklig höjdpunkt under försäsongen för vår del. De är ju så klart gruppfavorit. Mot Unnaryd och Slöinge ska vi väl ha hyfsad chans att göra bra ifrån oss, säger Wernersson.

Unnaryd spelar i division 7 södra och spelar troligtvis sina hemmamatcher på Hyltes konstgräs under försäsongen. Slöinge blev överflyttade till den norra sexan sedan Skottorp fått Valinges plats uppåt.

”Dödens grupp” är grupp 11 där Trönninge IF lottats mot såväl Vinberg som Halmia samt FC Astrio.

– Det känns i tuffaste laget. Får man antingen Halmia eller Vinberg så kan man väl köpa det. Nu får vi två riktigt tuffa matcher där vi bara får öva försvarsspel, säger TIF:s nya tränare Mattias Berggren.

Laholms FK är tillbaka i DM efter fjolårets uppehåll och får bland annat möta nya seriekollegan BK Astrio.

Även Hyltebruks IF (division 4) och IS Halmia (division 5) är med i gruppen.

– Det är en intressant lottning. Två av helgerna har vi dessutom bokat in träningsmatcher. Så det blir intensivt, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

– Jag är nöjd med lottningen. Det är tre bra och tuffa matcher med nerv.

Hur gör ni med två matcher på en helg?

– Vi är 18 spelare i truppen. DM är tävling och där vill man satsa. Ala får starta någon av matcherna. Sedan får vi se var. Krisar det kan vi använda oss av spelare från vårt duktiga -02-lag, säger Åberg.

Samtliga gruppettor går vidare tillsammans med de 15 bästa grupptvåorna.

På damsidan är LFK enda deltagande lag från kommunen. De ställs mot Trönninge IF och Halmstads BK.

Gruppspelet spelas mellan den 26/2 och den 18/3.

Se samtliga grupper med kommunintresse i faktarutan nedan.