Äntligen Genevad/Veinge!

Futsal Äntligen! Det var känslan i Genevad/Veinge, vars förstalag vann Vintercupen 2017. Lagkapten Charlie Boson fick motta bucklan från Skogabys Leif-Arne Nilsson och höjde den mot skyn. Vägen till finalen var synnerligen krokig.

– Vi har haft väldigt mycket flyt, det ska man inte sticka under stol med. Tur och en stor portion ödmjukhet gör att vi vinner, säger GIF/VIF:s tränare Kim Gustafsson.

GIF/VIF har försökt i många år utan att lyckas gå hela vägen.

– Det är lite typiskt. I år har vi inte gått in för det på samma vis. Vi har haft en uppstyrd träning inför cupen, vi ställde upp med två jämna lag och vi hade ett gäng spelare utanför som inte var med.

– Vi är ju en av de föreningar som verkligen satsat tidigare. Vi har haft rena rama dreamteams på pappret, och så lyckas vi nu, säger Gustafsson och skakar på huvudet.

GIF/VIF 1 gick med liten marginal vidare från gruppspelet förra lördagen. Man höll på att åka dit mot Lilla Tjärbys andralag och blev räddade av gruppjumbon Sperlingsholm, som lyckades kryssa mot Trönninge. Det gjorde att GIF/VIF gick vidare som tvåa.

– Det började förra helgen och bara fortsatte nu. Alla de marginaler vi tycker att vi haft emot oss tidigare hade vi nu med oss på en och samma gång, säger Gustafsson.

Den fjärde gruppen vanns av LTIK 1 före HBK futsal. LTIK hade en bra defensiv och gjorde mål i rätt lägen. Den avslutande gruppen var tuff och Stenungsund, som vann en cup i Småland förra helgen, och som hade flera meriterade spelare på planen, fick problem med den speciella Vintercups-futsalen, där lagen ofta krymper ytorna i den trånga hallen och lever på motståndarnas misstag. Stenungsund blev bara fyra i gruppen, blott före Skogaby men efter Skottorp, HBK och LTIK.

– Jag trodde att LTIK skulle ta det efter gruppspelet. De visade nog upp det bästa spelet under årets cup, berömde cupgeneral Håkan ”Cralle” Johansson.

LTIK 1 blev dock det första laget som GIF/VIF slog ut på sin väg mot final. Noak Pettersson avgjorde en jämn och välspelad match med mindre än en minut kvar att spela. Pettersson chippade in en frispark mot mål från halva plan. Det ställde alla inklusive LTIK:s duktige målvakt Andrée Pettersson, och bollen gick i en båge och i nät till 1-0.

– Det blev en väldigt taktisk match mot LTIK. Vi hade lite fördel i att vara underdog mot ett starkt lag som ändå var lite nöjda och kände att de kanske redan gjort dagens bedrift genom att vinna en så svår grupp, säger Kim Gustafsson.

I kvarten blev det också en skräll när Hasslöv 2 via disciplinerat försvarsspel lyckades ta matchen mot LFK:s svarta lag till straffar. Där var HIS hundraprocentiga. Jens Larsson dundrade in HIS fjärde straff och Jonathan Pihl räddade LFK:s dito. HIS var inte nöjda här!

Vidare från kvarten gick även LFK vit efter 1-0 i en jämn match mot GIF/VIF 2. Edvin Frick avgjorde.

HBK slog ut Kornhult/Hishult, som var uddlöst utan sin skyttekung Fredrik Junefalk. 3-1 slutade matchen.

Semifinalerna blev jämna och rafflande. HBK avgjorde till 1-0 efter frispark i förlängning mot LFK vit. GIF/VIF 1 ställdes mot skrällgänget HIS, som fortsatte att göra det svårt för motståndarna.

– Vi visste att vi skulle få lite mer tid med bollen än mot LTIK men det gäller att ha en plan för att luckra upp ett så kompakt lag som Hasslöv, säger Gustafsson.

Med en minut kvar kontrade HIS in 1-0 genom Jens Larsson.

– Då trodde man ju så klart att det var kört, säger Gustafsson.

Anton Hemhagen var en av de bättre i GIF/VIF:s lag och han hade bestämt sig för att det inte skulle ta slut i semin när han med bara sekunder kvar krigade in 1-1.

Nästan omedelbart i förlängningen fick GIF/VIF frispark och långstraff. Noak Pettersson klev fram på nytt och klippte in 2-1 –GIF/VIF var klart för final.

– Jag tycker att långstraffarna är bra. Har man dragit på sig så många frisparkar under spelets gång så har man haft fördel av det men till slut blir man straffad, säger Gustafsson.

Ett tätt och hårt kämpande Hasslöv visste vid det här laget hur man skulle göra för att besegra LFK. Laholms vita lag hade möjligheter att avgöra matchen om tredjepris men fick inte in bollen bakom Pihl och istället rullade Viktor Svensson in 1-0 till HIS och såg till att det blev bronspengar hem till åsens fot.

Finalen mellan HBK och GIF/VIF 1 kändes helt öppen på förhand. GIF/VIF fick dock det viktiga 1-0-målet sedan Anton Hemhagen förtjänstfullt pressat fram bollen till Armin Darban, som tryckte kulan i nät. Med ett mål i ryggen öste GIF/VIF på för tvåan och den kom när cupens stora profil Noak Pettersson satte dit 2-0, pang upp i krysset. HBK gjorde ett tappert försök men fick inte in bollen bakom Dino Ejup i GIF/VIF:s kasse.

– Vi hade en enorm flyt fram till finalen där jag tycker att vi visar klass och att vi är ett bra lag. Det var väldigt avspänt under hela cupen. Det fanns ingen inre press att vi skulle spela vackert och vinna. Vi slog underifrån och var väldigt ödmjuka inför varje uppgift. Det tror jag är en nyckel till segern, säger Kim Gustafsson, som äntligen fick med sig Vintercup-pokalen hem till klubban på Veinge IP.

LFK:s Alfred Karlsson vann skytteligan med fem mål.

– Det är kul när det inte blir som man tror och det är alltid kul när nya lag vinner bucklan. Vi är väldigt nöjda med båda speldagarna, avslutar cupgeneral Cralle.