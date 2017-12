”Laholms FK ska kompenseras”

Laholm Flera tongivande politiker i Laholms kommun har i veckan uttalat sitt stöd för att Laholms FK ska få en ersättningsplan när D-planen försvinner i samband med bostadsprojektet på Glänninge.

– Det känns lite tryggare nu. Men vi vill ha en dialog om en trovärdig och hållbar framtidslösning för hela området, säger LFK:s ordförande Johan Larsson.

I LT den 25 november uttryckte LFK:s ordförande Johan Larsson irritation över hur föreningen blivit behandlad av Laholms kommun när det kommer till detaljplanearbetet för Altona 2:1.

– Vi känner oss nonchalerade och det här ärendet har skötts dåligt från kommunens sida, sa Johan Larsson och berättade att klubben vare sig fått ett muntligt eller skriftligt löfte om ersättningsplan trots att man bearbetat politiker och tjänstemän sedan i våras.

Under veckan som gått verkar det som att flera tongivande kommunpolitiker reagerat på LFK-ordförandens utspel.

Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Ove Bengtsson (C) valde under ett inlägg i den budgetpolitiska debatten på tisdagens kommunfullmäktige att lyfta fram detaljplaneärendet som berör kommunens medlemsrikaste förening.

– Jag förstår oron från LFK. Vi får inte sätta spaden i marken i det här området innan frågan om ersättningsplan är löst, sa Ove Bengtsson.

Även politikerna i Kultur- och utvecklingsnämnden är inne på samma spår och Magnus Johansson (S) uttryckte sig på en presskonferens i torsdags nästan på ett identiskt vis.

– Vi tycker att de (LFK) ska kompenseras för den här planen som försvinner. Det måste göras innan spaden sätts i jorden. Det får inte bli färre planer, säger nämndens andre vice ordförande.

Kun-politikerna anser också att man bör beakta ljud- och ljusnivåer i samband med bostadsbyggandet som i framtiden kommer allt närmre LFK:s verksamhet.

– Redan i dag finns folk som klagar över ljud och ljus i området, menar ordföranden Cecilia Roos (M).

Utfästelserna från kommunpolitikerna vågar dock inte LFK:s ordförande lita fullt ut på.

– Det är bra att frågan har väckts men jag litar inte på dem förrän ett beslut är taget och en projektering av en ny fotbollsplan är igång. Jag står fast vid att jag tycker att ärendet är dåligt skött från kommunens sida och tycker fortfarande att vi skulle fått vara med i diskussionen tidigare, säger Johan Larsson som hoppas att politikerna nu insett föreningens problem.

Laholms FK anser dock fortfarande att den utlovade ersättningsplanen inte är tillräcklig.

– Det finns fortfarande ingen idé om en femte plan vilken vi behöver för att tackla vårt ökade medlemsantal, säger Johan Larsson.

– Vi kommer att fortsätta att bearbeta Kun-politikerna för vi vill se en helhetsplan för hela Glänningeområdet. Men vi vill ha en dialog om en trovärdig och hållbar framtidslösning för hela området, avslutar Johan Larsson.