Ottosson är tillbaka i IS Halmias tröja

Frida Ottosson (tvåa från vänster) var med och spelade upp IS Halmia i Elitettan 2013. Nu är hon tillbaka i rödvitt. Övriga på bilden är: Håkan Magnusson, Alicia Svensson, Antonia Andersson, Catarina Nilsson och Mattias Hed. Arkivbild

Halmstad Under torsdagskvällen skrev Frida Ottosson på kontraktet för IS Halmia. Efter två och en halv säsong i Stattena är hon tillbaka i ISH.

– Halmia kändes som det bästa alternativet för mig, säger Ottosson.

Den 25-årige försvararen med Lilla Tjärby IK som moderklubb lämnade VGLT för IS Halmia och tog direkt plats i de rödvitas backlinje. Ottosson var med på klubbens resa från division 2 till Elitettan.

När hon 2014 flyttade till Helsingborg föll klubbvalet på Stattena, vilka hon representerat i division 1 under två och en halv säsong. I år trillade Stattena ur ettan.

– Jag har haft en väldigt bra tid i Stattena. Det har varit nyttigt och lärorikt. Jag behövde ett miljöombyte och har utvecklats mycket, både som människa och spelare.

– Årets säsong har varit tuff med tränarbyte, svårigheter att få in spelare, skador och spelare som har lämnat. Det har inte blivit någon kontinuitet.

Anledningen till återkomsten i Halmia är enkel.

– Jag vill spela i division 1. Det var klubbar i närheten som hörde av sig men Halmia kändes som det bästa alternativet för mig, säger Ottosson och fortsätter:

– Det är en stabil klubb på division 1-nivå och det finns ambitioner. I och med att jag fortfarande satsar på fotbollen så känns det bra att komma tillbaka. Jag vet lite vad jag får, även om mycket är nytt.

Ottosson bor kvar i Helsingborg där hon studerar till gymnasielärare i samhällskunskap och historia.

– Jag har gjort två och ett halvt år och har halva tiden kvar.

Hon får åka en bit för att träna i Halmstad.

– Ja, men det är jag inte orolig över. Det känns som att jag har pendlat i hela mitt liv. Det fungerar bra med tåg. Framförallt nu när det går smidigare med tullen.

Halmia har ett ungt och talangfullt lag.

– Egentligen är det bara Cornelia (Eriksson) som också är från Laholm, i min ålder kvar från tiden då jag var här senast. Men jag känner också några av de yngre som spelade i andralaget då.

– Det är en bra blandning mellan egna talanger och lite nytt utifrån. Alla vill spela fotboll men det är lite olika åldrar – en go mix.

Ottosson vet vad hon vill tillföra.

– Rutin. Det behövs eftersom att laget är ganska ungt. Jag blir nog nästan äldst. Ledaregenskaper är en annan självklar bit. Jag har spelat i division 1 i sex säsonger och i elitettan en säsong och hoppas kunna bidra med min erfarenhet.

Frida var ordinarie ytterback i Halmia när hon lämnade och har spelat ytterback och mittback även i Stattena. Ottosson är en tuff spelare med bra fysik och fint tillslag.

Halmias målsättning är att nå Elitettan.

– Det har den varit sedan vi var där uppe sist. Det känns så klart lockande att vara i ett lag som satsar uppåt. Sedan kan man ju aldrig veta hur det ska gå på förhand. Och när vi ska nå Elitettan återstår att se, avslutar Frida Ottosson.