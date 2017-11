Borggrens fråga väckte oro

Laholm Laholms kommun och de kommunala bolagen planerar investeringar på drygt 1,5 miljarder kronor 2018-2020.

Under tisdagens fullmäktige ställde skummeslövsbon Thomas Borggren frågan om hur man ska klara de investeringarna och hur mycket pengar man behöver låna externt samt riskerna med ett förhöjt ränteläge?

LT ska idag försöka ge svar på frågorna från Thomas Borggren, som beskriver sig som en oroad medborgare och skattebetalare, vilka väckte stort intresse och höjda ögonbryn under tisdagens budgetdebatt.

Frågorna var riktade till kommunråden som gav något svävande svar.

– Hur mycket pengar behöver vi låna upp? Vi har en dialog med Laholmshem och vi har också en fråga om det kommer att säljas objekt. Så den frågan får riktas till Kommunfastigheter, svarade Elisabet Babic (M) och sa att hon var lika orolig som frågeställaren själv och beskrev det som en utmaning.

Kollegorna Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S) konstaterade att många av de här investeringarna ännu inte är beslutade.

– Det är en hård prioritering vi måste göra och det får vi ta i ägardialog med Laholmshem, sa Henriksson.

LT kontaktade vd Stefan Lundström på Laholmshem och Kommunfastigheter för att reda ut begreppen.

– Jag instämmer i varje ord från Borggren, det är oerhört mycket pengar. Men Laholmshem är inget byggbolag som bygger på spekulation och kan göra vad man vill. Det krävs politiska beslut för varje investering, säger Lundström.

Rent historiskt, berättar Lundström, har det i alla tider varit en god affär att bygga och äga fastigheter ”särskilt om man själv har verksamhet i dem” och exemplifierar med att kommunens insatta kapital på 55 miljoner kronor i de kommunala bolagen vuxit till 800 miljoner kronor.

– 15 gånger pengarna under en 40-årsperiod är ändå någon form av bevis för den teorin.

Lundström berättar att femårsplanen som Laholmshem levererat innehåller satsningar på 2,1 miljarder kronor.

– Skulle man göra allt skulle det krävas en extern finansiering på 820 miljoner kronor som amorteras av under 8-10 år, säger Lundström.

Hur stor den externa upplåningen blir beror på flera faktorer. Till exempel vilka investeringsbeslut som politikerna fattar och hur mycket av det befintliga fastighetsbeståndet som kommer att säljas av.

Lundström berättar att i andra kommuner har man en policy där man säljer av lika mycket som man bygger vilket innebär en högre grad av egenfinansiering.

Hur Laholmshem ställer sig i just den frågan framöver kommer att beslutas av bolagets styrelse.

– Vi har en säljlista och hittills har vi sålt av 100 lägenheter och byggt 50 och det har på så sätt finansierat nyproduktionen.

Lundström berättar att kommunen ligger i en expansiv region och enligt samlad expertis (SKL inkluderat) är nyinvesteringar att betraktas som en låg risk.

När det gäller riskerna med ett framtida förhöjt ränteläge, 4 procent 2019 som Borggren exemplifierade med i fullmäktige, så säger Lundström så här.

– All ekonomisk vetenskap säger att för att få en varaktig ränta på 4 procent krävs det en löneinflation på det dubbla (8 procent).

– Riksbanken försöker att skapa löneinflation men det lyckas man inte med. Där kommer globaliseringen in i bilden vilket håller nere lönerna i västvärlden och i Sverige. Det finns nålstick i historien där dåliga tider sammanfallit med hög inflation (1990-talet) men de tecknen finns inte i dag säger Lundström.