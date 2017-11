Skolbråk utreds av polisen

Laholm I onsdags i förra veckan ska ett bråk mellan elever och deras familjer ha brutit ut på Lagaholmsskolan. Bråket har resulterat i åtminstone en polisanmälan om olaga hot. Enligt skolans rektor jobbar skolan nu med att försöka lösa konflikten.

Polisen har under de två senaste veckorna fått in anmälningar om händelser som inträffat på Lagaholmsskolan eller på Osbecksgymnasiet. Det ska bland annat röra sig om olaga hot. Anmälningarna, som rör elever i åldrarna 14-19 år, är under utredning.

En av händelserna ska ha utspelat sig i förra veckan när ett bråk mellan tre familjer, som alla har barn på skolan, bröt ut. Polisen kom till skolan först efteråt.

– Det var rätt så upprörd stämning och många tyckte att det var rätt obehagligt, säger Jenny Jerrhage, förundersökningsledare på laholmspolisen.

Hon berättar att polisen fått in en anmälan om olaga hot efter just den specifika händelsen. Enligt henne ska det inte ha rört sig om något handgemäng på skolan. Vad bråket handlar om har polisen ännu inte lyckats reda ut. Men barnens föräldrar ska ha dykt upp på skolan.

– Det rör sig om ett verbalt hot från en förälder mot en elev, säger Jenny Jerrhage.

Skolans rektor Viveka Lennse Johansson vill inte kommentera vad som hänt på skolan, utan hänvisar till sekretess.

– Vi har haft en del incidenter. Mer än så kan jag inte säga.

Vad gör ni på skolan för att hantera det här?

– Vi gör en massa saker. Vi jobbar tillsammans med socialen och polisen.

Skolan har haft samtal med berörda elever och deras föräldrar. Andra vårdnadshavare, som har sina barn på skolan, har fått viss information om vad som händer på skolan i det veckobrev som skickas ut.

– Det finns ingen som behöver vara rädd i min skola, säger Viveka Lennse Johansson.