Humor och terrorism

Jag har varit ett fan av komikern Kathy Griffin i ett decennium.

När jag såg ett foto på henne för några månader sedan tänkte jag att hon för första gången i sin karriär kunde få riktiga problem med skämtandet. Hon poserade med en plastmask som föreställde Donald Trump. På den hade hon hällt ketchup, som om han blivit halshuggen.

Många tyckte hon gick för långt och att skämtet inte var roligt.

Hon besökte förra veckan Köpenhamn under sin världsturné. Hon turnerar för att det är roligt att träffa ny publik, men också för att det är mindre chans att hon blir mördad på turné i Europa och Australien.

Hämndaktionen mot Griffin, efter fotot, visar hur långt administrationen Trump är villig att gå för att ingen ska göra narr av den narcissistiske presidenten. Komikern har genom en argsint kampanj från Vita huset förlorat alla uppdrag, blivit svartlistad i USA och får inte uppträda där mer. Dessutom står hon på den officiella terrorbevakningslistan. Griffin stoppas och förhörs varje gång hon försöker flyga någonstans. Hennes pass är flaggat.

Jodå: du läste rätt. Hon betraktas på grund av fotot som terrorist och fiende till den amerikanska staten. Hon har till och med förlorat sitt uppdrag som skämtsam talesperson för ett toahjälpmedel för äldre. ”Bajsdrottningen Kathy Griffin”, som hon kallar sig själv.

Trumps son sade att han tyckte att Griffin förtjänade allt som hade hänt och allt som skulle hända i framtiden som konsekvens av detta. En underförstådd tumme upp för hot och trakasserier.

Griffin är mager och har rakat huvud när hon kommer ut på scenen. Hon berättar om hur hon gått ner 10 kilo av stress. Huvud rakade hon i solidaritet med systern, som just dog i cancer och tappade håret under sin sista tid.

Kathy Griffins specialitet är att vända en rätt brutal skrattspegel mot det glamorösa kändisliv och den underhållningsbransch hon är verksam i. Lika ofta vänds spegeln mot henne själv och ett stort antal av Griffins skämt är alltid på egen bekostnad. Beskrivningen av att vara förföljd av FBI, svartlistad och leva under konstant dödshot med främlingar som bankar på dörren är fantastiskt rolig. Men hon gråter också när hon berättar hur folk sökte upp hennes syster på sjukhuset där hon låg döende i cancer och hotade henne, fram till dagen hon dog.

FBI betraktar dödshoten som trovärdiga och verkliga. Hennes pojkvän har det absurda arbetet att sortera hot som kommer på papper i löjliga, vanliga och trovärdiga: de trovärdiga skickas sen direkt till FBI. Hotelserna i sociala medier har varit för många för att hantera.

Den mest intressanta delen av Griffins berättelse är när hon är på förhör hos FBI, eftersom hon anklagas för att planera ett mord på presidenten. Det finns ett problem: Griffin har ett svärd på väggen i sitt hus: ett potentiellt vapen. Hon förklarar att hon fått svärdet som värdinna för Gayporrgalan. Svärdet är en souvenir med en skämtsam inskription. Den manlige FBI-agenten skrattar så mycket när hon berättar att han får hålla för munnen så det inte hörs på bandet. Griffin tar mod till sig och frågar om andra komiker förhörts som fiende till staten som terrorister, under andra presidenter? Den kvinnliga FBI-agenten skakar på huvudet och pekar uppåt. Ordern kommer från högre ort. Chefen? Gesten återkommer. Högre. Den högsta. Trumps USA, mina damer och herrar.

