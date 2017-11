Glädjen är i fokus när funkisfestival tar form

Per Andersson är med i delfinalen av Funkisfestivalen i Halmstad med bidraget ”När vindarna viskar mitt namn”, som Roger Pontare vann melodifestivalen med 2000.

Halmstad Tävlingsmomentet lurar runt hörnet på Funkisfestivalen.

Men tillsammans är det gemenskapen och glädjen som deltagarna och arrangörerna vill sprida till festivalen, som ska bli en riktig fest för alla.

För fjärde året i följd är det åter dags för Funkisfestivalen för funktionsvarierade.

Av 54 inskickade bidrag är det nu tio som ska gör upp om en plats i finalen på Circus i Stockholm i april.

I replokalen på Halmstads Kulturskola repade artisterna på sina bidrag. Detta medan stämningen var på topp. Här fanns inga tankar om konkurrens.

– Vi försöker få bort tänket om tävlingsmomentet. Istället ska vi göra en fantastisk föreställning och alla är här för att pusha varandra. Det ska vara en fest. Om man inte vinner ska man vara lika glad för det. Att det ligger en tävling i Stockholm i potten är än så länge bara i periferin, berättar den konstnärliga ledaren Åsa Lauer.

Mellan en replåt sjöng de ”We are all the winners”, Ett bidrag som symboliserade hela atmosfären.

Yvonne Lindblom, Halmstad, är en av finalisterna. Hennes countrybidrag ”Upp till dans” har hon skrivit själv och är ett av två egenskrivna låtar i startfältet, resterande är covers.

– Jag älskar att stå på scen och att sjunga är mitt liv men jag skriver sällan låtar. Jag vet inte vad det var med mig men låten kom som en blixt till mig, säger Yvonne Lindblom.

– Mina chanser vet jag inte så mycket om, för det finns många duktiga med i tävlingen. Kommer man långt, så kommer man långt, säger Yvonne Lindblom, som sjungit sedan hon var sju år gammal.

Som stöttepelare gästade fjolårets vinnare Rebecka Wikman, Laholm, repetitionerna. Hon kommer att inviga festivalen.

Hon minns tillbaka:

– Det var en dröm som gick i uppfyllelse att få uppleva något sådant här, så de andra kommer få en härlig tid, säger Rebecka Wikman och fortsätter:

– Det har gett mig glädje, vänskap och lycka.

För Johan Lindqvists del var han sist in i startfältet.

– Det känns väldigt bra. Roligt att vara med de andra för det är en trevlig stämning, säger han och berättar om låtvalet ”Till dig” med Sarah Dawn Finer, som han kommer framföra.

– Jag är ett stort fan av henne, så det var ett självklart val. Men jag skulle nog bli lite skraj om hon skulle dyka upp i publiken under festivalen, berättar han lite nervöst.

Det är upp till varje kommun om man vill arrangera Funkisfestivalen. I Halmstad satsar man allt på ett kort i arenaformat. Tillsammans med artister, dansare och runtomkring folk är det 170 personer som ska underhålla publiken den 31 januari på Halmstad arena.

– Vi har valt att köra all-in. Det är en fantastisk fin upplevelse man får och alla som hjälper till gör det med glädje och kärlek för att få det så bra som möjligt, berättar Åsa Lauer.

– Det var som en kollega inom daglig verksamhet sa till mig förra året; hela hennes yrkesliv fanns där.

– Det här en föreställning där alla de som jobbar med människor borde se. Man känner med dem när man ser deras glädje, säger Åsa Lauer.

Festivalens delfinal arrangeras den 31 januari. Medan finalen dit vinnaren går avgörs på Circus i Stockholm i april.