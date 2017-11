Olyckskorsning ska byggas om

Laholm Laholms kommun planerar att bygga om den nyligen olycksdrabbade korsningen mellan Glänningeleden och LP Hanssons väg i Laholm. Men det blir i samband med att den nya skolan ska byggas.

För drygt två veckor sedan skadades en 13-årig pojke allvarligt i en bilolycka i korsningen mellan Glänningeleden och LP Hanssons väg. Pojken ska enligt uppgifter blivit påkörd av en personbil när han passerade övergångsstället på cykel.

När LT var i kontakt med polisen i samband med olyckan så fanns ingen misstanke om brott. I stället tyder det på att det rör sig om en tragisk olycka.

På Laholms kommun har olyckan inte föranlett några akuta åtgärder i dagsläget.

– Jag tror inte att det är farten som har orsakat olyckan. Bilisten har gjort en 90-gradig sväng och de har förmodligen inte sett varandra, säger Annica Pålsson, trafikplanerare på Laholms kommun, som samtidigt reserverar sig mot att hon ännu inte fått in alla uppgifter kring olyckan.

Däremot vill kommunen bygga om korsningen i samband med att Glänningeskolan nu håller på att byggas.

– Det är med i planen för den nya skolan som ska byggas på andra sidan. När skolan är klar har även korsningen fått en annan utformning, säger Annica Pålsson.

Annica Pålsson menar att korsningen är otydlig. För en bilist som kommer från Glänningeleden och ska svänga höger in mot LP Hanssons väg, gäller det att slänga en blick bakåt, åt höger mot cykelbanan, innan han eller hon korsar övergångsstället. En cyklist som kommer i hög fart kan vara svår att upptäcka i tid.

– Det är en konstig korsning. Det vi tittat på är att man smalnar av vägen, eventuellt höjer upp den och kanske även sätter in refuger, säger Annica Pålsson, som menar att det gäller att göra det ”otrevligt” för bilisten att inte sänka hastigheten.

Att sätta upp trafikljus vid korsningen har inte varit aktuellt. Korsningen anses inte vara tillräckligt trafikerad för att motivera kostnaden. Kommunen har snarare tittat på lösningar som sänker hastigheten och ökar säkerheten för gångtrafikanter och cyklister.

För att lösa trafiksituationen kring den nya skolan med en ny infart, nya cykelvägar och den nya korsningen ska kommunen ta in en konsult, som har i uppdrag att ta fram ett förslag.

– Vi sätter in en konsult som ska försöka hitta en bättre lösning. Det kan vara bra med någon utifrån som får titta på detta, säger Annica Pålsson, som tillägger att kommunen i samband med det också ska mäta trafikmängden på vägarna och kartlägga hur skolbarn och andra rör sig i området.

– Till sommaren hoppas jag att konsulten har ett färdigt förslag, så att det kan vara klart tills att skolan ska stå klar 2019.