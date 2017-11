HFF startar pilotprojekt

laholm Hallands fotbollsförbund blir ett av tre distriktsförbund som kommer att köra pilotprojektet ”Football fitness”.

I projektet, som är en dansk idé, är tanken att utröna huruvida fotboll bland äldre kan vara en bra aktivitet.

– I Danmark har man kört det här projektet i några år och fått bra resultat. I alla fem mätningar har varje mätområde gett bättre resultat genom fotbollsträning än genom grenspecifik träning, säger Johan Johqvist, ordförande i Hallands fotbollsförbund.

Idén kommer som nämnt från Danmark där man via deras fotbollsförbund gjort försök under ett antal år.

– De har haft igång ett antal studier på olika grupper där de som varit med varit äldre personer. Man vill se om det är ett bra sätt för äldre att bedriva fysisk aktivitet och mätt utifrån ett antal olika parametrar, berättar Johqvist.

– Kondition, bentäthet, muskelstyrka och två andra parametrar är det man har mätt. De äldre som tränat fotboll har fått bättre kondition än de som cyklat eller joggat och där de har mätt styrka har de fått bättre resultat än de som tränat på gym.

Vad säger forskarna om det?

– När man jagar en boll lurar man sig själv att göra saker som man inte gör när man joggar eller går på gym.

– Men träningen är förknippad med stränga regler. Tacklingar tillåts inte och i vissa åldrar är det ren gåfotboll. Man spelar på liten yta, utan målvakter och med små mål. Det är som fotbollsskola fast för äldre. Det känns väldigt spännande.

Ungefär samtidigt som Hallands fotbollsförbund fick tag på den danska rapporten nådde den det svenska fotbollsförbundet.

– Vi anmälde kvickt intresse för att bli ett av tre pilotområden. De andra två blev Småland och Gästrikland.

Projektet Football fitness kommer att samköras av Hallands FF, Region Halland och högskolan i Halmstad.

– Det kommer att vara två olika delar av projektet. Den första delen är lite mer komplicerad men vi vill inte det ska bli ett tomtebloss, vilket ofta är idrottens stora dilemma, alltså att det försvinner snabbt för att det inte är tillräckligt genomtänkt, säger Johqvist.

Tanken är att Hallands FF tillsammans med Region Skåne och Halmstad högskola ska ta fram ett antal grupper.

– Det här har regionen hanterat utifrån ett sjukvårdsperspektiv. De har pratat med de som har psykiska problem och där vill de ha en grupp för att se om man mår bättre psykiskt av att träna fotboll.

– Den andra gruppen är inom den traditionella sjukvården och där kommer regionen att hjälpa oss med grupperingen. Det är alltså regionen som ”tar ut” patienter.

Johqvist berättar också att sjuksköterskeprogrammet på högskolan kommer att vara ett stöd i detta, likaså psykologlinjen.

– Men allt tar tid eftersom patienternas säkerhet och integritet måste säkerställas. Och så ska det prövas av etiknämnden, men där kommer vi inte att ha några problem.

I januari kommer man att köra tre grupper som det ser ut nu.

– Tio pass och så mäter vi före, under och efteråt. Och efter det gör vi en utvärdering.

– Vår tanke och förhoppning är att så småningom kunna erbjuda fotboll på recept. FAR (fysisk aktivitet på recept) har funnits i tio år och då har vi sagt att vi kanske ska kunna erbjuda fotboll på recept.

Den andra delen av projektet handlar om att erbjuda föreningar, via Hallands FF eller SISU (som HFF kommer att samarbeta med) utbildningar för att själva kunna köra igång projektet.

– Tänk att när man har fotbollsskola till exempel så kan föräldrarna köra Football fitness samtidigt som barnen tränar, istället för att stå och frysa bredvid.

– Då får de träna och dessutom lära känna varandra.

I nuläget har två föreningar anmält sig till det här, IF Böljan från Falkenberg och så Genevad/Veinge IF. Kerstin Carlsson, ordförande i GIF/VIF, är oerhört positiv till Football fitness.

– Vi har varit i kontakt med SISU och fick informationen därifrån. De har berättat om utvecklingen i Danmark och vi tycker att det låter jätteintressant, säger hon.

– Vi vill ha kvar så många som möjligt så länge som möjligt inom idrotten och det här kan vara något för alla, oavsett ålder eller kunskap.

Vad tycker du om idén att föräldrarna kan träna under tiden barnen tränar?

– Det är en jättebra idé, det finns mycket vinning i det där. Dels för föräldrarna som får träning och dels blir det något gemensamt för familjen.

Vad hoppas ni få ut av att vara med?

– Så klart att få fler medlemmar, men även att få fler involverade i föreningslivet och i sina barn.

Tanken från GIF/VIF:s håll är att dra igång projektet till våren.

– Några grupper för de som spelat fotboll, men även grupper för tjejer så att allt blir på lika villkor, avslutar Kerstin Carlsson.