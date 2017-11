Laholm

Under våren ska den tjugosexårige mannen ha lurat tio olika målsäganden på pengar i samband med försäljning av icke-existerande mobiler via falska annonser.

Sydhallänningen döms nu till fyra månaders fängelse för bedrägeri. Tjugosexåringen är fyra gånger tidigare dömd för liknande brott och var under villkorlig prövotid vid brottstillfällena. Tingsrättens bedömning var att denna historik tydligt styrkte påföljden till fängelse.