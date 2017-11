Med gitarr genom historien

Laholm Två av Sveriges främsta klassiska gitarrister spelade i lördags i Laholm. Inramningen speglade inte The Gothenburg Combos plats på den svenska och internationella klassiska scenen: Stadsbibliotekets källare inför en publik på tolv personer.

En av dussinet stolar fylldes av bibliotekarien och arrangören Petra Ljungberg. Hon sade beklagande till LT att föreställningen tydligen krockade med en fotbollscup. Dessutom var det ju en och annan julmarknad i helgen.

De som infann sig fick vara med om en tidsresa med namnet Historielyssnarna, framförd med virtuositet och humor av Thomas Hansy och David Hansson från Göteborg. Upphovet till förställningen var en musikalisk berättelse om Sverige som de gjorde för ett museum i USA. Denna har de bearbetat till en show för barn och ungdomar i åldrarna 8-12 år som Region Halland köpt in, och sålunda framförs runt om i länet under hösten.

I ord och ton berättade de om allt från Gustav III, över Astrid Lindgren och Georg Riedel som skapat odödliga tonsättningar till hennes berättelser, till Britney Spears, allt ackompanjerat av spanska gitarrer.

– Det finns något väldigt speciellt i Sverige som förklarar varför vi har så många musikstjärnor: Alla barn får gå i den kommunala kulturskolan, sade de, och gav som exempel att den framstående poplåtsproducenten Max Martin under uppväxten spelade horn och trumpet i musikskolan,

The Gothenburg Combo är något så fint som världsmästare på spansk gitarr, berättade de för barnen. Det utsågs de till vid gitarrtävlingen ”13ème Concours International de Guitare en Duo” i Frankrike år 2004. De har turnerat i bland annat Kina, USA, Chile, Tyskland, Mexico, Frankrike, Spanien, Peru, Turkiet, Holland, Finland, Bolivia, Norge, Dominikanska republiken, Albanien, Estland, Danmark och Lettland.

Och i lördags uppträdde dessa internationella stjärnor i Laholm. I bibblans källare …