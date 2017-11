Polisanmälningar droppar in

Mellbystrand

I fredagens LT berättade vi om att minst åtta fordon utsatts för inbrott och omfattande skadegörelse vid samåkningsparkeringen vid E6 i Mellbystrand.

Skadegörelsen och inbrotten skedde under torsdagen och de flesta fordonsägarna gjorde inte den trista upptäckten förrän på kvällen.

Under fredagsförmiddagen hade anmälningarna ramlat in på löpande band hos laholmspolisen.

– Vi har fått in fem anmälningar så här långt, berättar polisinspektör Jan Jönsson.

I de fem anmälningarna står det att läsa att flera fordon fått rutor krossade och brytmärken.

Stöldgodset är dock så här långt av förhållandevis ringa värde.

– En bil har blivit med samtliga däck, det är väl det som sticker ut, säger Jan Jönsson.