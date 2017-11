Stödboende för ensamkommande stängs

Lilla Tjärby Socialnämnden har beslutat att stänga stödboendet Björklunden i Lilla Tjärby på grund av att antalet inskrivna ungdomar minskar i rask takt.

Boendet för ensamkommande flyktingungdomar har varit verksamt sedan i juli 2015 och kommer att stängas någon gång i mitten av december.

Det är knappt två och ett halvt år sedan som kommunen öppnade sitt tredje boende för ensamkommande ungdomar på Björklunden (tidigare Fridhemshus) i Lilla Tjärby. När flyktingvågen var som starkast fanns det som mest fem boenden i kommunen.

I juni 2016 fattade riksdagen beslut om nya kraftigare begränsningar i asylreglerna vilket också minskade trycket på Migrationsverket och landets kommuner. I takt med att allt färre flyktingar sökt sig till Sverige minskar också behovet av boenden i Laholms kommun.

– Vi har gett verksamheten i uppdrag att fortsätta omstruktureringen och även se över behovet på personalsidan, säger socialnämndens ordförande Knut Slettengren (M).

Socialkontorets prognos är att antalet inskrivna flyktingungdomar minskar snabbt och därför stängs nu Björklunden och verksamheten koncentreras till Lilla Nybo. Kommunens prognos bygger självklart på Migrationsverkets prognoser där de tror att 1 500 ungdomar kommer att söka asyl i Sverige under 2018.

Då Laholms kommun tagit ett klart mycket större ansvar i flyktingfrågan än många andra svenska kommuner kommer det sannolikt innebära att kommunen under nästa år inte behöver ta emot någon ensamkommande flyktingungdom.

– Under 2019 och 2020 är våra beräkningar att vi kommer ta emot fem ungdomar per år, säger Knut Slettengren som anser att kommunen gjort ett väldigt bra jobb under åren under och efter flyktingkrisen.

Vad händer då med Björklunden framöver? Enligt Slettengren är det inte hugget i sten, men fastigheten kommer troligtvis att klämmas in i bostadsförsörjningsplanen för äldre vilket betyder att den återigen kan bli ett äldreboende.

