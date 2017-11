Minister på besök hos Arlatopp

Ösarp Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) besökte i går Arlas styrelseordförande Åke Hantoft hemma på gården i Ösarp. Att Sverige behöver satsa ännu mer på landsbygden var de båda överens om.

– Vi måste öka vår livsmedelsproduktion, säger Sven-Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht, som själv bor i Haparanda, var i går på besök i Halland och Skåne med stopp på Bjärefågel i Båstad, Skottorps slott och hemma hos Åke Hantoft i Ösarp. De båda herrarna har träffats förr och verkade i mångt och mycket ha samma syn på vad Sveriges landsbygd behöver framöver.

– Det är ingen som riktigt brytt sig om de här frågorna. När Sverige gick med i EU var det som att man sade att det här fixar och ordnar sig, ända tills nu, säger Sven-Erik Bucht.

Sven-Erik Bucht menar att Sverige måste öka sin egen försörjningsgrad av livsmedel. För 30 år sedan var Sverige nästan självförsörjande, i dag ligger egenförsörjningen på 50 procent. Samtidigt importerar vi livsmedel för 52 miljarder om året.

– Om vi vänder på det så skulle vi kunna skapa 10 000–15 000 jobb i Sverige, säger Bucht.

Åke Hantoft, som är styrelseordförande i Arla, och som samtidigt driver en mjölkgård med 500 kor, är inne på samma spår.

– Jag tycker om livsmedelsstrategin, men jag vill ha mer volym. Det är viktigt att vi får mer produktion i landet, säger han och tillägger:

– Det finns inga tjuriga bönder längre. Det finns bara positiva.

Regeringen lade i våras fram en ny livsmedelsstrategi och sedan dess har Sven-Erik Bucht varit på resande fot runt om i landet för att diskutera landsbygdsfrågor. Till livsmedelsstrategin har regeringen också presenterat flera åtgärdspaket med satsningar på svensk livsmedelsproduktion. Målet är enligt regeringen att Sverige ska producera mer mat.

– Fram till livsmedelsstrategin har det inte funnits någon signal från politiken om att det här är viktigt. Nu har vi en strategi med flera åtgärdspaket som totalt innehåller en miljard kronor, säger Bucht.

Åke Hantoft håller med:

– Jag vill ha mer mjölk i Sverige.

Men hur det ska gå till och vad som krävs för att öka landets produktion verkar desto svårare att svara på.

– Livsmedelsstrategin är en vägvisare och en stark signal. Det är ett första steg, men politiken kan inte göra den resan själv, säger Sven-Erik Bucht.

Innan året är slut ska Sven-Erik Bucht hinna besöka 139 landsbygdskommuner under sin pågående Sverigeresa.

– Jag är uppe i 90 kommuner än så länge, säger ministern, som menar att det allra viktigaste med hans besök inte blir att åka runt och prata politik, utan att det till största delen går ut på att lyssna.

Bristande bredbandstäckning, en önskan om att få bygga i attraktiva lägen och problem med att rekrytera personal i vissa branscher är saker som landsbygdsministern stött på genomgående under sin resa.

Äran för ministerns besök i Ösarp och Skottorp får kommunrådet Kjell Henriksson (S) ta åt sig, eftersom att det var han som bjöd in ministern.

– Har vi möjlighet att få landsbygdsministern på besök ska vi självklart visa upp våra lantbrukare och även våra besöksmål som Skottorp slott, säger Kjell Henriksson.