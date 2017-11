Laholms FK värvar nytt

laholm Laholms FK förstärker laget med provspelarna Otto Nilsson och Daniel Radovanovic.

LFK:s tränare Peter Åberg är mycket nöjd med nyförvärven.

– I Ottos fall behövde vi en ersättare till Jonatan (Eriksson) som lämnat för Tvååker. Otto har en väldigt stor potential. Daniel är en spetsvärvning för oss, säger Peter Åberg.

Under tisdagen blev det alltså klart att skyttekungen Jonatan Eriksson lämnar Laholms FK för spel i division 1-klubben Tvååker, något LT redan rapporterat om. Nu är det klart vem som ersätter Eriksson – nämligen Otto Nilsson från Ysby.

– Otto har inte spelat på den här nivån men jag tror att Ottos och ”Jontes” resa kan bli liknande, säger Åberg.

– Om Otto får en bra start och kommer in i det kan det bli hur bra som helst.

Otto Nilsson dominerade stort i division sju under förra säsongen och tar nu klivet till LFK, klubben han redan tillhört som ungdomsspelare.

– Det känns väldigt spännande och kul. Det blir en helt ny utmaning med mer folk på träningar och högre tempo. Det känns bara positivt, berättar Otto Nilsson.

– Jag trodde inte att jag skulle få chansen eftersom steget är stort från sjuan till trean. Men det är kul att Åberg visar förtroende för mig.

När Otto Nilsson inte fick A-lagskontrakt med Laholm varvade han istället ner i de lägre divisionerna. Efter några år där och massvis med mål är han nu tillbaka i LFK.

– Jag siktar så klart på att ta en plats i startelvan, men jag vet att jag kommer att få ligga i och kämpa för det. Men jag hoppas kunna stänka in några bollar även här.

Varför tror du att du har fått den här chansen?

– Jag har gett 100 procent på alla träningar i Ysby även om vi bara varit fem-sex stycken där.

Klubbens andra nyförvärv är ett betydligt mer meriterat sådant. Daniel Radovanovic var lagkapten i seriekonkurrenten Snöstorp Nyhem FF och vänsterbacken lär få en stor roll direkt i Laholms FK.

– För att vara vår nivå är det en spetsvärvning. Han är väldigt trygg och bekväm på den här nivån, berömmer Åberg.

– Det blir inte någon inkörningsperiod för en spelare på hans nivå. Det är en väldigt ödmjuk och sansad kille som kommer att smälta in bra i vår trupp.

Efter fyra år i Snöstorp blev det alltså flytt till LFK för Radovanovic.

– Jag behövde verkligen det bytet, det känns lite mer seriöst i LFK om jag ska vara ärlig. Jag tappade lite motivation under förra säsongen, men nu känns det väldigt kul att jag ska spela för LFK, säger han.

En anledning till varför vänsterbacken valde LFK var det faktum att man nu börjat spela 4–3–3.

– Det kommer att bli lite mer offensiv fotboll och Åberg har en tydlig plan för hur han vill använda mig. Jag har saknat att kunna bidra i offensiven, framförallt eftersom jag ser mig själv som en offensiv spelare.

Radovanovic har varit en av Snöstorp Nyhems bästa spelare de senaste åren och kommer kunna ta stort ansvar direkt i LFK.

– Jag tror det gör mycket att jag varit startspelare i trean under fyra år. Jag tar med mig mycket erfarenhet från det, framförallt eftersom vi har ett ungt lag i Laholms FK.

Såväl Otto Nilsson som Daniel Radovanovic tror på ett starkt LFK kommande säsong.

– Jag tror verkligen på oss, sammanhållningen är hur bra som helst och det nya systemet fungerar bra, säger Otto, medan Daniel fyller i.

– Det borde kunna bli bättre än förra säsongens fjärdeplats. Det siktar vi på i alla fall.