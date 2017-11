Amelie halkade in i branschen på ett bananskal

LAHOLM Som barn ville hon bli veterinär, men tillfälligheterna gjorde att Amelie Ivarsson från Skogaby började arbeta som butiksbiträde och sälja reservdelar för bilar. Ett yrkesval, i en mansdominerad bransch, hon inte ångrar och trivs utmärkt med och där hon bevisat att man kan ta sig fram, oavsett fördomar.

Namn: Amelie Ivarsson

Ålder: 30 år

Bor: På en gård utanför Skogaby

Familj: Bor ensam. Har hunden Santos (Cane corso/Amerikansk bulldog), katterna Elsa och Stig samt hästarna halvblodet Bounty och ponnyn Bowieboy.

Gör: Inköpsansvarig på AD bildelar i Laholm.

Intressen: Hästar och renovera på gården.

Hur är jag som person: Ganska lugn, snäll och jordnära person.

Livet är inte spikrakt när det gäller yrkesval, utan tar sig ofta egna vägar.

Vissa gånger blir det som man tänkt sig från början, andra gånger något helt annat.

Det har Amelie Ivarsson, 30, fått erfara på nära håll.

Intresset för hästar har varit och är en viktig del i Amelie Ivarssons liv, och tankar fanns tidigare på att bli veterinär:

– I och med mitt hästintresse ville jag bli veterinär, men det blev inte så. Jag är för hemmakär, så jag kände att jag ville vara kvar på hemmaplan, berättar hon.

Efter att ha gått arbetslös en tid efter gymnasiet och hoppat in inom barn- och socialomsorgen tog banan en tvär vändning i yrkeslivet, i positiv bemärkelse.

Det var en dag 2006, då hon skulle skjutsa en kompis och han började fråga hur det går med jobb och liknande för hennes del.

”Nej, jag har inget speciellt, just nu”, svarade hon.

Som svar fick hon direkt:

”Du kan ju börja hoppa in och jobba hos oss på helgerna och när folk är sjuka, om du har lust”, sa han.

Ett erbjudande Amelie tackade ja till.

– Jag trivdes direkt från dag ett med både mina arbetskamrater och arbetsuppgifter. Det jag inte kunde fick jag lära mig. Det var lite som ett detektivarbete för mig, berättar Amelie Ivarsson.

Under ett år jobbade hon på företaget AD Bildelar i Laholm som butiksbiträde. Efter en kortare sejour på ett konkurrerande företag återkom hon till samma företag igen, då hon fick fast anställning i Halmstad. Där var hon kvar i tre år. Cirkeln slöts då Amelie fick ett mammavikariat i Laholm som senare övergick till fast anställning som butiksbiträde. Därefter har hon avancerat och bland annat varit butikschef och numera inköpsansvarig..

– Jag vet inte vad jag skulle vilja syssla med annars. Just nu trivs jag väldigt bra med det jag gör. Jag har halkat in på ett bananskal i den här branschen, som visade sig vara en bra banan, säger hon och ler.

En bransch hon inte kunde se sig själv i tidigare, men det visade sig vara ett lyckokast.

– Det enda jag hade koll på var att det finns en ratt och fyra däck på en bil, säger hon och skrattar.

Hon ångrar inte sitt yrkesval och ger andra en passning att våga ta klivet och testa saker och ting.

– I dag ska man vara glad över att ha ett jobb, och då får man inte vara rädd för att prova något annat än det man tänkt sig från början. Förhoppningsvis trivs man, och om det inte passar så har man ändå känt på det, säger Amelie Ivarsson och fortsätter:

– Jag kan långt ifrån allt, men det är det som är en utmaning. Man lär sig efterhand hela tiden. Ju mer jag lär mig, desto större blir mitt självförtroende och på så vis vågar jag mer gå in i olika situationer.

– Ju varmare jag blir i kläderna ju mer kommer också erfarenheten.