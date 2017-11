Laholm

Redan innan husägaren flyttat in drabbades bostaden av inbrott. Det var under natten mellan torsdag och fredag förra veckan som tjuvar bröt sig in på en adress på Smultronvägen i Laholm.

Flera dörrar och fönster fick brytmärken innan gärningsmännen lyckades med intrånget. Tjuvarna kom över oanvända vitvaror i form av en induktionshäll och en ugn.