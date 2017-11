Puma behövde tre poäng men tog två

Våxtorp Det blev en gastkramande avslutning på matchen mellan Puma och Tvååker. Hemmalaget tvingade fram förlängning med två sekunder (!) kvar att spela. Där avgjorde Puma sedan genom matchens huvudaktris Michaela Sandberg.

– Det var skönt att komma tillbaka och vinna i förlängning. Totalt sett är vi det bättre laget, säger Pumas tränare Isabell Larsson.

Puma inledde matchen bra och tog ledningen genom Michaela Sandberg framspelad av Eva Berg.

Tvååker kvitterade i mitten av perioden innan Sandberg återgav Puma ledningen en minut före paus. Alicia Nilsson stod för förarbetet.

Just Nilsson utökade till 3-1. Puma hade också 4-2 sedan Sandberg gjort sitt tredje mål i matchen. Minuten innan den andra periodpausen reducerade Tvååker och fick häng inför den tredje akten.

– Det ser ganska tryggt ut i de första perioderna. Vi kör på, spelar vårt spel och håller boxen på ett bra sätt. Vi kunde nog haft en större ledning med oss till den tredje perioden, säger Larsson.

Det hade Puma behövt. Tvååker höjde sig och kvitteringen halvvägs in i tredje var rättvis. Tvååker hade haft bra tryck på hemmalaget. En boll tog i ramen och Ebba Olsen i mål fick göra flera bra räddningar.

4-4-målet kändes dock snöpligt.

– Det var rörigt där. Vi får ett mål bortdömt vid en situation som är lika rörig, säger Larsson.

Tvååker fortsatte att gå framåt och hade ytterligare en boll i virket innan man tog ledningen för första gången i matchen 16:12 in i den tredje perioden.

– Vi tappar fokus. Vi har för långa byten och det blir stirrigt. Vi blev stressade av Tvååkers presspel trots att vi pratat om hur vi skulle lösa det, säger Pumatränaren.

Larsson tog time out och styrde upp sitt lag. Med två minuter kvar plockade man ut Ebba Olsen från målet och spelade sex mot fem.

Nu var det Tvååker som inte löste Pumas press. Gästerna blev rejält tillbakapressade. Tiden rann dock snabbt undan. Med blott två sekunder kvar av ordinarie tid skickade Elin Höglund in bollen framför mål och där krigade Ulrika Göstasson in bollen.

– Det var ett måste att hitta på något och att ta ut målvakten. Väldigt spännande avslutning och ett väldigt skönt mål som vi förtjänade sett till hela matchen.

I förlängningen avgjorde Michaela Sandberg efter 2:38. Emma Andersson stod för framspelningen till Sandbergs fjärde mål i matchen.

Vilt jubel utbröt i Pumalägret.

– Tjejerna tog sig an uppgiften på ett bra sätt. Inför förlängningen sa vi att vi bara skulle ösa på. Inte lika huvudlöst som när vi jagade kvittering men vi kände att vi hade dem och skulle fortsätta trycka och våga vinna.

Larsson var nöjd med stora delar av matchen.

– Hela laget krigar på bra. ”Mickan” gör fyra mål och det är så klart starkt men samtliga spelare bidrar.

Två bortamatcher återstår innan juluppehållet. Efter vilan delas serien upp i 1:1 och 1:2. Det mesta talar nu för att 1:1-serien blir för svår att nå.

– Vi hade behövt tre poäng idag. Det blir tufft. Men vi vann den här matchen efter förlängning. Vi tar de två poängen med oss och ska göra vårt i de kommande matcherna. Så får vi se hur långt det räcker, avslutar Isabell Larsson.

Mål Puma: Michaela Sandberg 4, Alicia Nilsson, Ulrika Göstasson