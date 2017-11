Positivt test för Laholm

Fotboll Testet med 3-4-3 föll väl ut för Laholms FK. Det blev seger med 2-1 i träningsmatchen mot IS Halmia.

– Jag är väldigt nöjd med försvarsspelet och arbetsinsatsen är hundraprocentig hos samtliga spelare, säger LFK:s tränare Peter Åberg.

Matchfakta Träningsmatch, herr

Laholms FK-IS Halmia 2-1 (2-0)

Mål LFK: Rasmus Liedman, Erik Pålsson

Domare: Linuz Söderberg, Halmstad

LFK slipar på en ny formation under vinterträningen i november och december. 4-4-2 ska bli 3-4-3. Åtminstone ska möjligheten att kunna skifta system finnas som ett alternativ. Första testet i match blev mot division 2-laget IS Halmia och LFK:arna klarade provet på ett bra vis. Spelarna såg bekväma ut i sina nya roller på planen.

– Vi har ju gnuggat en hel del på det här redan. Men det handlar inte bara om det. Vi har spelare som passar bra in i det här sättet och det passar att möta Halmia med den här formationen, säger Åberg.

Halmia spelar också 3-4-3 och det är ett lag som vill spela sig fram till sina målchanser. Men LFK:arna gav inte sina motståndare tid. Presspelet fungerade ypperligt över hela banan.

– Jag är väldigt nöjd med vår aggressivitet. Det är lätt att man blir lite bekväm med tre mittbackar men jag tycker att vi hanterar det bra. Sedan får vi se hur det blir när vi möter lag som varierar med en längre boll på ytan.

Rasmus Liedman fick en ny roll som anfallare till höger. Han verkade trivas i positionen och var den som gav LFK ledningen i minut 21. Provspelaren Daniel Radovanovic spelade in bollen från vänsterkanten. Liedmans första avslut blockades i röran framför mål men LFK:aren var het och tog hand om bollen på nytt, gled emellan två försvarare och placerade in kulan till 1-0.

– Vi vill anfalla med djupledsbollar på kanterna. Daniel får hockeyassist på målet och Rasmus gör det bra när han pressar sig till bollen efter blocken på hans första avslut.

LFK lyckades inte etablera mycket spel på offensiv planhalva. Spelet var oftast förlagt till mitten av plan. Omställningar blev hemmalagets vapen. Otto Nilsson kunde mycket väl gjort 2-0 till LFK men han tog lite för god tid på sig och avslutet rann ut i sanden. Även Rasmus Liedman hade en bra möjlighet men fick inte riktigt träff på bollen från straffområdeslinjen.

LFK:s 2-0 kom istället efter en fin omställning där Erik Pålsson klev upp från sin mittbacksposition och fick bollen serverad av Lucas Ragnarsson. Fri med gästernas målvakt gjorde inte ”Pålle” några misstag utan placerade säkert kulan i nät i minut 41.

Halmias bästa möjlighet hade Ronny Sabo men han vek bollen strax utanför Rasmus Lundgrens vänsterstolpe.

– Det känns som att alla vet vad de ska göra på planen. Det är tydligt och bra i försvarsspel och press. Att vi inte riktigt kan etablera något spel på offensiv planhalva beror på att även Halmia försvarar sig bra, säger Åberg.

Andra halvlek inleddes bäst av Halmia. 1-2-målet vräktes upp i nättaket från nära håll bakom en chanslös Rasmus Lundgren.

– De har grepp om oss tio första i andra. Det är ett bra avslut på målet men det känns lite slumpartat att chansen uppstår. Det är inte så att de spelar sig igenom.

Halmia hade ytterligare två bra möjligheter men skotten räddades på ett fint sätt av Rasmus Lundgren i LFK-kassen.

LFK jämnade ut spelet och hotade som vanligt på sina hörnor. Bollen dansade på mållinjen två gånger om.

Halmia kunde mycket väl fått med sig ett oavgjort resultat men avslutet från nära håll kunde enkelt räddas av Lundgren och matchen slutade med LFK-seger 2-1.

– Alltid skönt att vinna oavsett match. Man vill alltid ha bra balans, göra en bra prestation och få med sig ett bra resultat. Vi släppte till lite mycket omställningar i andra halvlek. Vi får ta med oss det, att vi måste avsluta anfallen. Det går fort även i vår serie.

– Sedan hoppas jag att vi kan få till lite mer bollinnehav på offensiv planhalva i de kommande matcherna. Vi håller uppe försvarsspelet under hela matchen och arbetsinsatsen är hundraprocentig.

Åberg var nöjd med sina provspelare.

– Daniel (Radovanovic) fungerar bra både i backlinjen och på mittfältet. Han visar flera gånger vilken fin vänsterfot han har. Jag hoppas att Otto (Nilsson) känner att han håller på den här nivån, för det gör han. Det finns saker att jobba på men han ser väldigt spännande ut.

I en bra laginsats stack två spelare ut.

– André (Josefsson) och ”Pålle” (Erik Pålsson) gör det väldigt bra i backlinjen. De syns mycket i en sådan här match och trivdes bra i det här spelsystemet, avslutar Peter Åberg.

LFK möter Vejby i träningsmatch den 28 november och Generad/Veinge IF den 14 december.