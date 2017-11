Yoga för Barncancerfonden

LAHOLM Yogan ska generera slantar till Barncancerfonden.

Det är det stora målet då Friskis och svettis i Laholm är med i organisationens event ”Yoga of hope” på lördag.

Över hela världen kommer man att yoga för att bekämpa cancern. Så också i Laholm. hos Friskis och svettis på Industrigatan i Laholm ser man det som en självklarhet att vara med i kampen mot barncancer som sprider sig allt starkare.

Det var i somras då yogaledaren Anna Andreasson såg ett inlägg på sociala medier om dagen ”Yoga of hope” från Rachel Bråthen alias Yoga girl, som tillsammans med Barncancerfonden anordnar eventet.

– Jag kände i hela mitt hjärta att det här måste jag ställa upp på. Jag har själv barn och kände att det är väldigt viktigt för mig samtidigt som det är till en god sak, berättar Anna Andreasson.

Hon berättade det för övriga instruktörer på Friskis och svettis som också var taggade till det här.

– När eventet är över hela världen så är det roligt att vi kan bidra med lite, säger Anna Andreasson.

Varje pass kostar en hundralapp och man har från föreningens sida öppnat upp för fler pass under dagen med bland annat gympa och indoor walking, IW.

– Vi har bestämt oss för att ha ytterligare träningspass för att få in ännu mer pengar. Vi ser det som väldigt viktigt, säger träningsinstruktören Elisabet Gustafsson.

Målet för dagen har man inom sig men förhoppningen är att allmänheten ställer upp.

– Vi hoppas självklart att det kommer så mycket folk som möjligt för en god sak.

– Om man inte har möjlighet att komma kan man skänka pengar, säger i Elisabet Gustafsson.

Allt man får in under evenemanget kommer man oavkortat skänka till Barncancerfonden. Större delen är öronmärkta till cancerforskningen medan fem kronor av hundralappen skänker man till gosedjursplåster som används på barnonkologavdelningar för cancersjuka barn.

Evenemanget ”Yoga of hope” arrangeras på lördag.

– Det är bara att höra av sig till oss och boka tid, säger Elisabet Gustafsson.

– Annars går det att dyka upp. Vi hoppas på en trevlig eftermiddag där vi alla sprider kärlek och omtanke över den här planeten, avslutar Anna Andreasson.