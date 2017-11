Tidemans Trelleborg har ena foten i allsvenskan

Trelleborgsjubel efter att Zoran Jovanovic (10) gjort 1-0 under onsdagens kval till allsvenskan. Under andra halvlek utökade Salif Camara Jönsson till 2-0, vilket är resultatet man har med sig in i returen på Stadsparksvallen i Jönköping på söndag. Foto: Emil Langvad/TT