Förlorade intäkter när solarier tas bort

Laholm Nu är det snart färdig solat inne på Folkhälsocentrum. Kommunen har beslutat att plocka bort solarierna.

– De är uttjänta och det var snart dags att byta. Då är det bättre att ta bort dem, eftersom det inte ligger i kommunens verksamhet att tillhandahålla solarier, säger kommunråd Elisabet Babic (M).

Solbäddarna, som är från 2009, börjar bli gamla och har redan betalt sig. När de var nya betalade kommunen 400 000 kronor för dem. De fyra solarierna har använts flitigt under åren, även om användningen har minskat under de senaste åren.

– Jag har ingen statistik på hur många som använder dem nu. Men när solarierna köptes in 2009 hade vi intäkter på omkring 350 000 kronor om året, säger Christer Johansson, chef för fritidsenheten i Laholms kommun.

De senaste två åren har solarierna dragit in 160 000 kronor till kultur- och utvecklingsnämndens kassa. I beslutet om att ta bort solbäddarna har kommunstyrelsen och bestämt att nämnden inte får någon ersättning för den förlorade intäkten.

– Jag har inga synpunkter på beslutet. När det gäller intäkterna får vi försöka lösa det på något annat sätt. I ett folkhälsoperspektiv är det bättre att kommunen inte har solarier, säger Ulf Matsson, chef för kultur- och utvecklingsverksamheten.

Strålskyddsmyndigheten har i många år uppmannat kommunerna att ta bort solarierna från sina anläggningar eftersom att solarierna bidrar till att öka risken för hudcancer.

– Jag tycker inte det hör hemma på Folkhälsocentrum att ha solarier. Det rimmar dåligt. Strålskyddsmyndigheten har också påpekat detta och det är bara att hålla med, säger Christer Johansson. De fyra solarierna ska plockas bort från och med den 1 januari 2018.