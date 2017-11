Påkörd 13-åring fick livshotande skador

Laholm Den 13-årige pojke som skadades vid en trafikolycka i måndags eftermiddag i Laholm vårdas just nu på Skånes universitetssjukhus i Lund med livshotande skallskador.

Det var vid 15-tiden i måndags eftermiddag som en 13-årig pojke skadades mycket allvarligt efter att ha blivit påkörd av en bil.

Olyckan skedde i korsningen Glänningeleden-LP Hanssons väg där en bilist körde på den cyklande pojken. Pojken fördes akut med ambulans till länssjukhuset i Halmstad.

Enligt en kommuniké från sjukhuset ska pojken ha fått livshotande skallskador. Skadorna bedömdes dock som så allvarliga att han omgående fördes till universitetssjukhuset i Lund.

Under tisdagen fanns det inget nytt att berätta om pojkens hälsotillstånd.

– Vi har inte fått någon mer information än det som fanns i den kommuniké som sjukhuset i Halmstad redan förmedlat, säger Magnus Aspegren, pressansvarig på universitetssjukhuset i Lund.

Efter olyckan spärrade polisen av området och både bil och cykel är tagna i beslag för teknisk undersökning.

Bilföraren, en man i 50-årsåldern, chockades och fördes även han i ambulans till sjukhuset i Halmstad.

– Det finns ingenting som i nuläget tyder på att det var något annat än en tragisk olycka, säger polisinspektör Björn Astell vid laholmspolisen.

En polisanmälan har dock upprättats med misstanke grovt vållande till kroppsskada.

Under tisdagsmorgonen rådde febril aktivitet på den skola som 13-åringen går på.

– Skolans krisberedskapsgrupp har trätt in och de träffades innan eleverna kom till skolan, berättar kommunens utbildningschef Per Jangen.

Elevhälsan på skolan har informerat elever och personal om händelsen.

– Elevhälsan finns på plats och det finns möjlighet att prata med skolsköterska, kurator eller mentor för den som så önskar, säger Per Jangen.