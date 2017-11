Fyra element skapar möte mellan musik och konst

Lars-Göran Persson tar in skulpturen in i kyrkans rum med improvisationsmusik som ska väcka tankar. Foto: Oskar Svensson

Laholm Med skulpturer som symboliserar de fyra elementen jord, luft, vatten och eld, och en behaglig musik möts det konstnärliga och musikaliska i Sankt Clemens kyrka.

I Sankt Clemens kyrka i Laholm kommer det i dagarna två att bli en brinnande eldföreställning.

Bakom idén står skulptören Lars-Göran Persson och organisten Gustav Natt och Dag, som bjuder in till föreställningen ”Performance”, där de konstnärliga och musikaliska bitarna möts

– Det är min och Gustavs mässa, säger Lars-Göran Persson med ett skratt.

Där står baljor av plåt, som pryder kyrkogolvet och flyglar skulpterade av Lars-Göran Persson för tjugo år sedan.

– Jag tyckte det var synd att baljorna bara stått i min källare utan nytta. Jag ville göra något med dem, säger Lars-Göran Persson.

Resultatet blev till ett samarbete över gränserna med organisten Gustav Natt och Dag.

Genom skulpturerna tar han in de fyra elementen jord, luft, vatten och eld, som organisten fritt tolkar till musik.

– Kyrkorummet är optimalt för mig att vara i. Just att vistas här tillsammans med Gustavs musik tycker jag inte kan bli bättre. Hade jag ställt ut någon annanstans skulle jag nått den konstintresserade publiken. Nu tror jag vi får en bredare publik, berättar Lars-Göran Persson.

Organisten själv om sin utmaning:

– Jag vill skapa något musikaliskt där jag med improvisation försöker knyta till mig den konst som Lars-Göran ställer ut visuellt, berättar Gustav Natt och Dag.

– Jag har försökt att hitta enkla modeller som improviserar runt belyser från olika håll och blandar det i efterhand samtidigt som jag använder orgelns uttrycksmedel; svagt, starkt, ljust och mörkt. Ungefär som när man rör sig runt konstverken, berättar Gustav Natt och Dag och fortsätter:

– Jag har en bild av hur det kommer att se ut men det kan bli lite vadsomhelst.

Under en dryg timme kan besökarna få tid att tänka.

– Det är ingen föreställning med början och ett slut. Det är mer som en ortodox mässa där man kommer och går som man vill, berättar Lars-Göran Persson

Han förtydligar:

– Tanken är att komma hit och få en stunds konst- och musikupplevelse, eller varför inte en andlig upplevelse medan man tänker kring de fyra elementen, berättar Lars-Göran Persson.

Just eld är något som Lars-Göran Persson är hänförd av.

– Eld tycker jag är rätt så fascinerande. Det följer inte ett givet mönster. utan det är mer tvära kast och kanske kräver mer av den som lyssnar men framför allt att det tillför de här skulpturerna något mer, säger Lars-Göran Persson.

Med musiken kommer skulpturernas brinnande låga med jord och vatten och luft runtomkring få en annan innebörd.

– Vi vill väcka upp för fler tankar och associationer än det normala. Det blir mer oförutsägbart och bryter några gränser, tillägger Gustav Natt och Dag.

Konst- och musikföreställningen ”Performance” är ikväll onsdag och även på torsdag i Sankt Clemens kyrka.