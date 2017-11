Fängelse för huvudmannen i tjuvfiskehärvan

SKÅNE/SMÅLAND Nu har domen i den stora tjuvfiskehärvan kommit. Mannen som pekas ut som huvudmannen bakom verksamheten döms till fängelse i ett år och två månader för grovt häleri. För åtta andra män som åtalats blir straffet villkorlig dom.

De nio männen ska under juli och augusti i år ha tjuvfiskat och sålt över 1 000 kilo gös, över 1 000 kilo signalkräftor och över 100 kilo gädda till fiskmarknader i Göteborg och Stockholm. Gärningsmännen, som är mellan 33 och 60 år gamla, ska ha fått in över 400 000 kronor på försäljningen.

Tjuvfiskehärvan uppdagades när polisen slog till mot två av männen vid Norra Bergundasjön i Växjö.

En 42-årig man anses ha varit huvudmannen bakom tjuvfisket i sjöar i Södra Sverige och skött all försäljning och tagit emot alla intäkter samt ordnat den utrustning som krävdes. Han åtalades för grovt häleri och döms nu till fängelse i ett år och två månader.

De övriga åtta männen döms för brott mot fiskelagen, grovt brott, till villkorlig dom.

Växjö tingsrätt menar i domen att brottsligheten präglats av en yrkesmässighet, varit av särskilt stor omfattning och har sammantaget avsett ett stort värde.