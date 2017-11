Vann derbyt som ska hålla liv i tempot

Arvid Adolfsson slog knä mot knä med en motspelare tio minuter in i andra halvlek. Efter en kvarts vila kunde han dock träda in i spel igen. FOTO: Lars-Åke Englund

HANDBOLL Senaste seriematchen spelade Hök i slutet av oktober. Nästa blir i början på december.

Därför hade man lagt in en träningsmatch mot derbyvännerna från Halmstad. En match som Hök kontrollerade och vann med 27-25.

Matchfakta träningsmatch, herr

HK Hök-Halmstad HF 27-25 (12-11)

Mål Hök: Peter Carlstrand 8, Pontus Johansson 7, Petter Persson 4, Johan Svensson 2, Adam Svensson 2, Jesper Johnson 2, William Bernhardsen 1, Nils Ljungberg 1

– En typisk träningsmatch. Vi börjar hyfsat, men sedan blir det sämre och sämre. Men vi behöver verkligen de här matcherna för att hålla uppe tempot, annars sjunker det för mycket, säger tränare Marcus Artursson.

Han har inte bara haft problem med det klena matchandet, utan också med sjukdomar och skador i truppen. På de tre senaste veckorna hade man bara tränat på helplan på sista träningen före matchen mot Halmstad.

Matchen som sådan då? Jo, Hök hade kontroll på defensiven och gjorde tillräckligt mycket framåt. Pontus Johansson var det enda riktiga skyttehotet i Robin Erikssons och Dennis Ljungbergs frånvaro. Men han gavs, och tog, tillräckligt mycket utrymme för att dundra in sju mål.

– I anfallsspelet märks det att vi inte spelat på ett tag. Vi tappar tajming och kastar bort en del bollar, säger Artursson.

Hök var aldrig i underläge under matchens gång. Som närmast var Halmstad när man hämtade upp 10-7 till 10-10 och sedan fick en kontring. Men Filip Jonsson, som vaktade Hökburen före paus, räddade friläget med axeln, och Pontus Johansson kunde sedan på kraft forcera in såväl 11-10 som 12-11, där det senare blev pausresultatet.

Direkt i andra halvlek provade gästerna med att ta ut målvakten för att sätta in en extra utespelare i anfallen. Dock kunde hemmalaget dra mer nytta av det taktiska draget.

Hök är särskilt tunna på mittsexpositionen där man bara har Arvid Adolfsson att tillgå. Dessutom är han det naturliga centrallåset i försvaret tillsammans med Viktor Bertilsson. Detta syntes i första seriematchen då Adolfsson skadade sig och Hök tvingades kasta om i laget. Också mot Halmstad tvingades mittsexan av. Tio minuter in i andra halvlek slog han knä mot knä med en Halmstadsspelare. Med ispåse och högläge var han dock redo för spel igen med knappt fem minuter kvar.

– Det blir lite kaos när Arvid skadar sig. Vi hade egentligen tänkt prova lite andra försvarsspel också, konstaterar Artursson.